Sénégal: Accès des Pme au financement - L'Adepme et Coris Bank scellent un partenariat

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) du Sénégal et Coris Bank International (CBI) ont décidé de renforcer leur coopération en signant une convention de partenariat pour accompagner de façon plus soutenue un plus grand nombre de PME/PMI sur le marché sénégalais.

L'accord signé ce vendredi 7 avril à Dakar, par Ibrahima Mar Fall, directeur général de CBI Sénégal et Idrissa Diabira, directeur général de l'ADEPME, vise à travailler en plus grande synergie pour un accompagnement plus complet et mieux adapté aux besoins des potentielles bénéficiaires des deux institutions, notamment dans l'accès au financement.

A travers ce partenariat, l'ADEPME accompagnera les porteurs de projets dans la formalisation, qui malgré les efforts fournis jusqu'ici, reste un enjeu de taille. « Cette convention s'inscrit parmi les axes de développement de Coris Bank International qui s'est donnée pour mission, le développement des PME /PMI et l'accompagnement des porteurs de projets. », a déclaré le DG de la CBI dont les PME constituent le coeur de financement. La convention prendra également en compte une collaboration des deux institutions dans la mise en oeuvre du Guichet unique de financement (GUF), ainsi que des conventions de partenariat avec le Fonds de solidarité africain (FSA) et le fonds FAGACE.

Le directeur de l'ADEPME a pour sa part rappelé le rôle essentiel de l'outil de scoring des PME, "eRating", permettant de flécher avec efficacité lesdites PME vers les banques commerciales partenaires. Créé en 2001 dans le but d'encadrer les entreprises qui reçoivent le financement de l'Etat, l'ADEPME cherche principalement à densifier le tissu des PME sénégalaises. Une mission que partage la CIB qui en plus du financement des particuliers, s'est donnée pour mission le développement des PME /PMI et l'accompagnement des porteurs de projets.