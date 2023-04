Sénégal: Mbour - Ramadan 2023 - La commune appuie les délégués de quartier les curés et les «daaras»

Cheikh Issa Sall, le maire de la commune de Mbour et directeur de l'Agence de développement municipal (ADM), a procédé avant-hier, avec la commission sociale de la municipalité, à la remise de kits alimentaires aux délégués de quartier, aux curés des paroisses de la commune et aux «daaras».

Les délégués de quartier, au nombre de 42, ont reçu chacun, un sac de riz, une grosse de 5 kilos de sucre et un bidon de 5 litres d'huile. Le même lot est remis aux représentants des curés des paroisses Sainte-Marthe, Saint-André et Sainte-Elisabeth. Les «daaras» ont bénéficié aussi des mêmes largesses.

Selon le maire de la commune de Mbour, en cette période de jeûne musulman et de Carême chrétien, il s'est inscrit dans une tradition. Il a trouvé normal, à cette période, d'aider et d'appuyer les communautés dans le jeun et le carême. Cette volonté affichée explique les moyens mobilisés pour l'achat de riz, d'huile et de sucre remis aux personnes citées plus haut et aux trois paroisses à la veille de la célébration de la fête de Pâques.

Sur la conception d'un plan d'encadrement des «daaras», le maire de Mbour dit ne pas appliquer des initiatives propres à sa localité, mais répondre à une instruction du chef de l'Etat demandant de consacrer le cinquième des fonds de dotation de l'éducation aux «daaras».

Le représentant des trois paroisses de la commune de Mbour n'a pas caché toute sa joie et sa satisfaction. Selon lui, le geste vient à son heure car, sous peu, les chrétiens vont terminer leur carême et organiser des dégustations de marmelades à base de farine de mil et de sucre. Cela va soulager des familles, face à des difficultés, pour faire la fête. Il a salué l'esprit de dialogue interreligieux affiché par des fidèles dans un élan de solidarité. Il a fait des prières et bénédictions pour une réussite de l'équipe municipale dans sa mission.

L'imam Massar Mbaye a présenté le maire de Mbour comme le souteneur et défenseur des «daaras». Il a loué la politique municipale d'appuyer les «daaras». Sur le dialogue interreligieux et particulièrement islamo-chrétien, il s'est référé au Prophète de l'Islam qui a avait une grande considération pour les communautés juives et chrétiennes, en périodes de conquête et d'expansion de la religion musulmane.

Malang Camara, le porte-parole de la fédération communale des délégués de quartier a rappelé les gestes de Cheikh Issa Sall à leur endroit et avant même qu'il ne soit maire.