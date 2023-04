Sénégal: Digitalisation des PME - L'Adepme joue sa partition

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) du Sénégal et la GIZ, l'agence de coopération internationale du gouvernement allemand, viennent de lancer un projet d'assistance des entreprises désireuses d'investir dans les technologies digitales et les partenariats, a-t-on appris lundi du directeur général de la structure publique sénégalaise.

Dénommé "Accès", ce projet, en plus de favoriser l'accès au financement, devrait se traduire par la création "de nouveaux emplois", a promis Idrissa Diabira en marge d'une réunion de sensibilisation sur le financement des PME, à l'initiative de l'ADEPME et de la GIZ. "Le manque d'accès au financement est l'un des facteurs empêchant les PME d'investir et de se développer", a relevé M. Diabira.

Selon lui, la problématique du financement des PME est également l'objet d'un partenariat liant la GIZ au ministère sénégalais du Commerce et des PME. Idrissa Diabira affirme que l'objectif des deux partenaires est de rapprocher les PME des institutions financières, afin qu'un plus grand nombre d'entreprises sénégalaises accèdent à un financement, d'une part, et que ces institutions puissent développer les services qu'elles proposent aux PME, d'autre part.

Pour y arriver, il faut que l'ADEPME et la GIZ s'assurent que ces entreprises existent et disposent d'informations fiables les concernant, a précisé M. Diabira. Severin Peters, directeur de projet à la GIZ, estime qu"'il y a des financements, mais les entreprises ne sont pas prêtes à y accéder parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas les informations fiables pour jouir de la confiance des institutions financières".

"Ce projet ne vise pas à mettre davantage de financements" à la disposition des PME, il s'agit de voir "comment les accompagner", afin que les services techniques soient disponibles sur tout le territoire national, a-t-il expliqué. "Il s'agit aussi de convaincre les établissements financiers de se dire que les PME sont une cible intéressante et pertinente pour la croissance économique au Sénégal", a ajouté M. Peters.