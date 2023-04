Sénégal: FC Metz - Lamine Camara - « Le club a besoin de nous pour monter en Ligue 1, on doit s'adapter ... »

Arrivé fraichement au FC Metz en provenance de Génération Foot, Lamine Camara s'est exprimé en conférence de presse sur cette nouvelle aventure avec le club messin.

Après avoir fait ses premiers pas à l'entraînement avec son nouveau club ce jeudi, Lamine Camara a été présenté en conférence de presse aujourd'hui. En compagnie de son compatriote Papa Amadou Diallo et de Pierre Dréossi directeur du FC Metz , le jeune milieu de terrain sénégalais s'est dit heureux de rejoindre cette formation.

« Je suis très content d'être ici. Le FC Metz est un grand club et je rêvais depuis longtemps de signer ici. Aujourd'hui je suis là et j'espère apporter tout mon savoir faire . L'équipe a besoin de nous pour aller en Ligue 1 et on sait qu'on doit s'adapter parce qu'il y'a un autre football ici, un autre état d'esprit. C'est un autre monde en fait. Alhamdulilah on a été bien accueilli par le groupe » a déclaré le meilleur joueur de la CAN U20 qui souligne par ailleurs sa joie de retrouver une belle colonie sénégalaise au FC Metz.

« Oui on était à Génération Foot et vraiment ça fait du bien de rencontrer nos anciens coéquipiers. Aujourd'hui nous sommes à nouveau coéquipier et cela va nous faciliter la tache pour deux nous adapter. Je connais aussi Abou Lo (Aboubacar Lo) Lamine (Gueye), Sabaly (Cheikh Tidiane). Ils nous aident beaucoup » a confié Lamine Camara.

Troisième de Ligue 2, le FC Metz se bat pour retrouver l'élite la saison prochaine. Pour la nouvelle recrue des Grenats, c'est un objectif qu'il faut atteindre même si les jambes sont lourds après avoir disputé le championnat du Sénégal, le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations U20. « C'est vrai que les mois passés ont été difficile parce qu'on a enchainé beaucoup de matchs. Mais tout ça est derrière nous maintenant. Il faut se concentrer parce que le club a besoin de nous. On doit tout faire pour les aider à monter en Ligue 1 (...) La dernière fois j'étais sur le terrain, j'ai vu le public et ça m'a donné envie d'être sur le terrain et de tout donner » a promis le numéro 18 du FC Metz.