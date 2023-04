Sénégal: Campagne agricole 2023-2024 - Vers une baisse du prix des engrais

Le Premier Ministre Amadou Ba a présidé hier, jeudi 6 Avril un conseil interministériel sur l'agriculture. A l'issue de cette rencontre, le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire Aly Ngouille Ndiaye a annoncé une baisse du prix des engrais.

Au sortir d'un conseil interministériel sur l'agriculture hier, jeudi 6 Avril, le Ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire Aly Ngouille Ndiaye a annoncé une baisse du prix des engrais en perspective de la campagne agricole 2023-2024. « Nous avons remarqué, l'année dernière, une très forte hausse sur le prix des engrais.

Cela était dû à la situation post-covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Pour la perspective de l'année 2023/2024, nous allons vers une baisse du prix des engrais », indique-t-il. Selon le ministre, la campagne de l'année 2022/2023 s'est bien passée dans l'ensemble, sauf quelques contre-performances constatées notamment sur le niébé et l'arachide qui a connu une baisse de production de 11%. Mais pour toutes les autres spéculations, souligne-t-il, dans l'ensemble des augmentations dans les productions comme les céréales et autres ont été notées. Le ministre a relevé, par ailleurs, une hausse du prix des semences qui affecte actuellement le marché.

De son coté, le Premier Ministre Amadou Ba a rappelé que depuis l'avènement de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne qui se sont traduits par l'augmentation des prix des engrais, le budget de la campagne agricole du ministère en charge de l'Agriculture est en forte hausse, passant de 40 milliards en 2019 à 90 milliards en 2022. Selon lui, cet important effort de l'Etat, en termes d'appui aux producteurs, a permis au secteur agricole d'atteindre des résultats importants dans le cadre de la mise en place et de la cession des intrants subventionnés.

Toutefois, il relève que malgré ces efforts, la production agricole de l'année dernière n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. « Cette année, nous devons travailler ensemble pour garantir que notre campagne agricole soit une réussite. Nous devons veiller à ce que nos agriculteurs disposent des ressources et des outils dont ils ont besoin pour produire des récoltes abondantes et de qualité », soutient-il. Amadou Ba annonce que le ministère de l'agriculture va organiser des campagnes de sensibilisation et de formation pour les agriculteurs, notamment sur les bonnes pratiques agricoles, la conservation des sols et la gestion des cultures.