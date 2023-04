Ile Maurice: Empoisonnement - Une famille atterrit à l'hôpital

Une habitante de Beau-Bassin, mère de famille âgée de 35 ans, a porté plainte au poste de police de Beau-Bassin mercredi, après que sa famille de six personnes et elle-même ont été victimes d'intoxication alimentaire. Elle affirme qu'ils sont tous tombés malade après avoir consommé de la viande de boeuf qu'elle avait achetée dans une supérette locale.

Selon cette femme, vendredi dernier, elle s'est rendue dans une supérette de la région et a acheté un kilo de viande de boeuf congelée. Elle a ensuite préparé un sauté pour le dîner. Ses proches, au nombre de six personnes, dont trois mineurs, ont tous consommé le repas. C'est tôt dans la matinée du lendemain qu'ils ont commencé à se sentir mal. Ils ont ressenti d'atroces douleurs abdominales, suivies de vomissements et de diarrhée. Ils se sont rendus au centre de santé local où le médecin les a informés qu'ils avaient été empoisonnés après avoir consommé cette viande. Ils ont reçu des médicaments avant de pouvoir rentrer chez eux. Cependant, ne constatant pas d'amélioration dans leur état de santé, ils ont décidé de se rendre à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo le lendemain. Là-bas, ils ont de nouveau été examinés, ont reçu des médicaments et ont été renvoyés chez eux.

Sans résultats concluants, quatre d'entre eux ont dû retourner à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo lundi. Ils ont été placés sous perfusion et ont reçu l'aval de sortie mardi. La mère de famille souhaite que la police et le ministère de la Santé enquêtent sur la supérette, car la santé de sa famille et la sienne ont été sérieusement affectées.