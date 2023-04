Ile Maurice: Séquestré en Iran - L'adolescent devrait avoir regagné le pays ce matin

L'adolescent de 17 ans, qui était séquestré en Iran, a quitté Téhéran, la capitale iranienne, hier, vers 13 heures, heure de Maurice, à destination de Dubayy. De là, il devrait prendre l'avion et être rentré au pays aux petites heures, ce matin. Ce retour a été rendu possible grâce à ses parents, qui ont finalement pu trouver l'argent nécessaire pour acheter son billet-retour.

«Je suis trop content», raconte son père lorsque nous le contactons par téléphone. Depuis le 22 février, ce dernier se démène pour faire en sorte que son fils regagne Maurice sain et sauf. Ce papa se dit aujourd'hui soulagé. Il trépignait d'impatience hier, attendant qu'arrive l'heure pour lui de se rendre à l'aéroport pour récupérer son garçon. «Nous avons passé de nombreuses nuits blanches et nous ne pouvions rien avaler en nous demandant si notre fils avait été tué ou torturé. Nous avons frappé à plusieurs portes et avons même alerté Interpol, qui nous a dit qu'elle ne pouvait rien pour nous. Celui qui a joué un rôle essentiel a été l'ambassadeur Ali Bakshi que nous remercions de tout coeur car il a pu faire le nécessaire pour que nous retrouvions notre enfant», estime cet habitant de Baie-du-Tombeau, la voix nouée par l'émotion.

Retour au bercail

L'ambassadeur de la République islamique d'Iran, joint par téléphone, dit avoir informé la mère de l'adolescent du retour de ce dernier. «Je leur ai annoncé le retour de leur fils qui était en Iran pendant plusieurs mois. Dieu merci, il a pu être transféré à Téhéran. Il a quitté l'Iran, hier aux alentours de 13 heures. Je dois aussi remercier les autorités mauriciennes, ainsi que le ministère concerné. Pour nous, cette affaire est close et on attend le retour de leur fils dans l'île», a dit l'ambassadeur Bakshi.

Ce kidnapping a duré plus d'un mois. Ce jeune mauricien de 17 ans, qui s'était rendu à Dubayy en septembre dernier pour assister à un mariage, avait été séquestré et transporté de force en Iran en décembre. Au mois de février, le père du jeune homme a reçu un message l'informant que son fils a été kidnappé et qu'il faudrait qu'il remette une somme de 900 000 dollars comme rançon. Mais les ravisseurs devaient cependant réduire ce montant à 100 000 dollars. Les parents du jeune homme, perdus, s'étaient tournés vers Interpol avant de se rendre au bureau de la Central Criminal Investigation Department pour donner une déposition de kidnapping. Le ministère des Affaires étrangères avait aussi été alerté, ainsi que l'ambassade de la République Islamique d'Iran.

Mais devant l'inaction des autorités, le père a voulu prendre les choses en main et avec l'aide de ses proches et amis, il a pu réunir la somme de Rs 4,7 millions et c'est accompagné de quatre de ses amis qu'il a tenté de se rendre à Dubayy et payer la rançon pour récupérer son fils. Les ravisseurs lui avaient donné rendez-vous dans un magasin. Mais la Custom Anti Narcotic Section de la Mauritius Revenue Authority les a interceptés et a saisi l'argent.

C'est au Baloutchistan, une frontière entre l'Iran et le Pakistan, que le portable du mineur avait été localisé, par les autorités iraniennes. Ils ont, par la suite, retrouvé le jeune homme à Zahedan City dans la province du Baloutchistan. Les ravisseurs ont été arrêtés. Jusqu'à hier, le mineur était entre les mains de la police iranienne et les procédures ont été enclenchées pour que son rapatriement ait lieu.