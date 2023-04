Afrique: De retour au TP Mazembe, Lamine Ndiaye dit compter sur 'l'aide de tous pour renouer avec la victoire'

Dakar — Le nouvel entraîneur du club congolais du Tout Puissant Mazembe, le Franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye, s'est dit joyeux de revenir sur le banc des Corbeaux, indiquant compter "énormément" sur le public et les dirigeants pour aider l'équipe à "retrouver beaucoup de victoires".

"Je me sens chez moi. Je suis content d'être là. Je retrouve des amis et beaucoup de personnes que j'aime bien. C'est certain que nous avons envie de retrouver beaucoup de victoires et je pense que le plus important est de faire d'abord l'état des lieux puis se remettre au travail et espérer des jours meilleurs", a-t-il dit.

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal (2008) s'exprimait dans un entretien publié sur le compte twitter du club.

Le Tout puissant Mazembe a annoncé, vendredi, l'arrivée de Mamadou Lamine Ndiaye, qui avait déjà entrainé l'équipe congolaise (2010-2013). Lors de ce premier passage, le technicien franco-sénégalais avait remporté la Ligue des champions de la CAF et obtenu, la même année, une place de finaliste à la Coupe du monde des clubs.

Avec une série de cinq défaites en Coupe de la confédération de la CAF, le Tout Puissant Mazembe, quatrième de la Vodacom Ligue 1 (Elite congolaise), traverse une "période difficile", selon Mamadou Lamine Ndiaye.

"Quand vous avez travaillé ici, et vous voyez ce qui se passe actuellement, on a un pincement au coeur. On compatit. Le club traverse une situation difficile, mais on va tous ensemble se donner la main et essayer de rebondir le plus rapidement possible", a-t-il dit.

L'ancien entraîneur du Coton Sport de Garoua, au Cameroun, (2000-2006), d'Al Hilal du Soudan (2018-2019) et de l'équipe guinéenne d'Horoya AC (2019-2022) a insisté sur la nécessité de travailler ensemble pour redresser la situation.

"Le football n'est pas l'affaire d'une personne, mais de tout le monde. Il faut que les gens se donnent la main depuis les supporters au président pour retrouver cette famille et redonner confiance à tout ce qui est Tout puissant Mazembe", a-t-il déclaré.

Le technicien de 66 ans dit pour cela "compter énormément sur le public". Selon lui, "lorsqu'on parlait de cette équipe, les gens pensaient d'abord au public". "Les équipes venaient ici impressionnées. Il faut qu'il le garde".

Le Tout Puissant Mazembe a un palmarès de 19 titres de champion national, cinq coupes nationales et trois supercoupes.

Il est aussi l'un des poids lourds du football africain avec cinq titres de Ligue des champions de la CAF (1967, 1968, 2009, 2010 et 2015), trois supercoupes de la CAF, deux coupes de confédération et une coupe d'Afrique des vainqueur de coupe.