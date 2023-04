Congo-Kinshasa: Meurtre de l'ambassadeur Luca - 6 personnes condamnées à perpétuité

Cinq personnes ont écopé, vendredi 7 avril, de la prison à perpétuité pour meurtre de l'ancien ambassadeur d'Italie Luca Attanasio, son garde du corps Victtorio Lacovacis et son chauffeur congolais Mustapha Milambo.

Le Tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a rendu ce verdict lors d'une audience publique.

Cette juridiction a reconnu Prince Shimiyimana, André Murwanashaka, Issa Sebanyani, Antoine Bahati et Amidu Sembinya et Ikiguraye coupables de meurtre, d'association des malfaiteurs et de détention illégale d'armes et munitions de guerre.

Ces inculpés sont également sommés de payer aux parties civiles la République d'Italie et la famille de l'ambassadeur 2 millions USD pour le préjudice causé.

Ils ont ainsi cinq jours à partir de ce vendredi pour faire appel à ce jugement, s'ils le désirent.

Les deux diplomates italiens et le chauffeur congolais ont été tués le 22 février 2021 dans une embuscade tendue aux abords du parc national des Virunga (Nord-Kivu).

Désigné par ses co-prévenus comme celui qui a tiré sur les trois victimes lors de l'échange des tirs avec les écogardes du parc, Prince qui a pourtant reconnu son visage sur les vidéos lors des audiences, a remis en cause toutes les déclarations faites librement, parlant d'un montage.

Ces prévenus, faisant tous partie du groupe armé et terroriste du M23, ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité de la RDC.

Les avocats commis à leur défense, excepté un seul, ont fini par boycotter les audiences faute d'être payés, pendant que les prévenus ont plaidé pour leur indigence.

Satisfaction de la partie civile

Après ce verdict, les parties civiles : la République d'Italie et la famille des victimes italiennes se sont déclarés satisfaites.

« Le droit a été dit. Justice est faite », a fait savoir un des avocats de ces parties, Boniface Balamage.

Cet avocat a indiqué que la République italienne, partie civile à travers lui, est satisfaite du déroulement du procès, de l'instruction de la cause et du droit qui a été dit.

« La République italienne sait et connait dans quelles circonstances et pour quels mobiles ses deux diplomates ont été assassinés et par qui. Par ailleurs, même si ce n'était pas l'objectif principal, l'objectif étant de savoir les circonstances, les mobiles et les personnes qui ont assassiné l'ambassadeur et son garde du corps », a conclu Boniface Balamage.

Ce procès avait été relancé en octobre 2022 à la prison militaire de Ndolo.

Débuté le 12 octobre 2021, le procès de l'ambassadeur Luca avait été suspendu à la demande des avocats de la défense, qui avaient souhaité prendre connaissance du dossier.