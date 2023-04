Sénégal: Fin du temps de carême - Les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ

Après 40 jours de jeûne, de prière et de privation, les chrétiens célèbrent ce week-end du 8 et 9 avril, la fête de Pâques. Des messes seront dites dans toutes les églises et basiliques du monde en souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.

Á Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye préside cette nuit à partir de 22 heures, la veillée pascale à la cathédrale Notre Dame des Victoires. Demain, le prélat dirigera la messe de la résurrection du Christ à Malika dans le département de Keur Massar.

Vendredi Saint. Jour de la souffrance et de la mort de Jésus-Christ. Arrêté à cause de fausses accusations, jugé par le Conseil des prêtres et par le gouverneur romain Pons Pilate, Jésus est abandonné par ses amis, trahi par Juda, renié par Pierre et chargé d'une croix trop lourde. Le Fils de Dieu tombe et se relève plusieurs fois, pour poursuivre le chemin de la mort.

C'était une mort douloureuse et déshonorante. Mais Jésus malgré ses pouvoirs accepte tout : insultes, crachats, humiliations, coups, tortures, sans rien dire. Sa seule parole est le pardon car le fils Dieu sait qu'au troisième jour de sa crucifixion, il vaincra la mort. C'était la passion du vendredi saint. Après cette journée mouvementée, le samedi sera une journée calme.

Oui le samedi saint, contrairement au vendredi, c'est le jour du silence jusqu'à la nuit pascale. Ce silence cédera la place à la grande célébration de la Veillée Pascale où l'Église célèbre la lumière avec la bénédiction du feu dehors et partagé à l'intérieur de l'Église, ensuite la bénédiction de l'eau pour le baptême.

« La victoire sur la mort ».

Ces deux moments sont suivis par la célébration de la parole avec, au menu, 9 lectures dont 7 de l'ancien testament et 2 du nouveau testament. C'est après ce rituel que les fidèles, aux environs de minuit, c'est-à-dire dimanche de la résurrection, entonnent « Alléluia, le Christ est vraiment ressuscité ». Ces deux beaux chants sont exécutés à chaque veillée pascale dans les églises pendant au moins une dizaine de minutes pour magnifier la victoire du Christ sur la mort.

Pour les chrétiens, Pâques évoque le souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité autour de l'an 30. Le dimanche de Pâques suit la semaine Sainte, durant laquelle Jésus prit son dernier repas avec les apôtres (Jeudi Saint) avant d'être crucifié le lendemain (Vendredi Saint), puis ressuscité dimanche de Pâques, qualifié de jour de réjouissance. Et ce passage de la Bible nous demande ceci : « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ».

Cette phrase biblique sera lue et relue dans les familles chrétiennes pour marquer l'événement et dire aux fidèles que le Christ est parmi les hommes. Cette parole devant le tombeau vide va raisonner dans les coeurs des chrétiens ce, durant tout le temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Ceci pour dire que malgré ce contexte difficile, les fidèles fêteront Jésus de Nazareth qui a vaincu la mort.

Il est le premier homme à passer de la mort à la vie. C'est d'ailleurs tout le sens de la foi chrétienne. Avec cette résurrection, le fils de Dieu inaugure une nouvelle vie. Que le Christ ressuscité nous inonde de l'existence de la grâce pascale. Que sa lumière rayonnante aide chaque être humain à vivre dans la vérité, en disciple authentique et crédible, libre et heureux, réconcilié avec Dieu et ses semblables. Joyeuse fête de Pâques à tous !