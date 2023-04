Gabon: La Journée Internationale du Sport au service du développement et de la paix

l'UNESCO et l'Office National du Sport et de la Culture (ONDSC) ont co-organisé ce 6 avril, la Journée Internationale du Sport au service du développement et de la paix.

L'évènement s'est déroulé au Musée National sur le thème, « Marquer des points pour les peuples et la planète », et a mis l'accent sur les jeux et sports traditionnels. À cette occasion, une foire aux jeux et sports traditionnels a été organisée pour mettre en lumière ces savoirs endogènes.

L'objectif de cette journée est, entre autres, de favoriser les échanges, la cohésion sociale, la promotion de la culture et de la paix à travers les jeux et sports traditionnels.

Cette activité intersectorielle, qui allie et concilie sport et culture cadre bien, d'une part, avec les objectifs déclinés dans le programme « sport pour tous, sport de proximité » de l'ONDSC, à savoir contribuer à la vulgarisation de la pratique sportive, notamment par l'organisation des manifestations sportives non encadrées. Et d'autre part, avec l'ambition de l'Unesco qui a progressivement établi en 2006, la préservation et la promotion pour le développement des sports et des jeux traditionnels, afin de cerner les contours des différentes activités qui seraient jusqu'à aujourd'hui très peu et/ou pas connues.

Dans son allocution de circonstance, Joannick Ngomo Obiang, le Directeur Général de l'ONDSC a indiqué que "cette journée axée sur la présentation des jeux et sports traditionnels a un double objectif : tout d'abord, rendre au sport et à la culture leur rôle éminemment « citoyen » ; ensuite, aboutir à une structuration et formalisation de ces disciplines mal ou peu connues et comprises du grand public". Et le DG de l'Office de précisé que "dans une société où les moeurs et coutumes tendent à disparaître, il est important de rappeler à la population la richesse et la diversité culturelle dont regorge l'Afrique, et plus précisément le Gabon".

L'ONDSC et l'UNESCO ambitionnent, à terme, redynamiser et revitaliser les jeux et sports traditionnels.