Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Poursuite du Mihava Tour en dépit des obstacles

Le député de Toleara 1 est déterminé à poursuivre son Mihava Tour malgré les intimidations et les interdictions gouvernementales.

Rien ne semble arrêter la détermination de Siteny Randrianasoloniaiko. Le Mihava Tour continuera coûte que coûte. Après Mananjary et Manakara, ce sera au tour de la ville du Pain de sucre d'accueillir Siteny Randrianasoloniaiko et ses alliés de la Chambre basse, ce 20 avril. « Le peuple malgache mérite d'être entendu et écouté », a-t-il fait savoir. En effet, dans un contexte politique exacerbé par la décision du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely, de restreindre le rassemblement politique, le député de Toleara 1 ne se laisse pas intimider. « Malgré les obstacles et les interdictions gouvernementales, nous sommes déterminés à instaurer un renouveau qui mettra en avant les besoins et les intérêts de la population », a-t-il poursuivi.

Il reste à savoir si les autorités oseront interdire le Mihava Tour après l'interpellation de la communauté internationale suite à la déclaration de Justin Tokely. D'autant plus que la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Andriatongarivo, tient mordicus à cette déclaration et reste convaincue qu'il ne s'agit pas d'une interdiction de faire des rassemblements politiques. Une position qui est d'ailleurs partagée par le préfet d'Antananarivo.

Parcours de combattant

Dans les jours qui viennent, l'ambiance politique risque encore de se gâter. Les forces en dehors du pouvoir ne comptent pas mse laisser faire. Pour Siteny Randrianasoloniaiko, rien ne semble l'arrêter. Après un parcours du combattant, le Mihava Tour Mananjary s'est bien tenu. A Manakara, une foule immense l'a même accueilli. Il y a de quoi se sentir en position de force. Les autorités de la ville d'Antsiranana sont prévenues. Notons que le Tiako i Madagasikara a rencontré l'hostilité des forces de l'ordre lors d'un meeting que le parti a voulu organiser au Magro Antsiranana. Un autre bras de fer n'est pas à exclure.

Règlement intérieur

L'élu de Toleara 1 reste droit dans ses bottes. Pas plus tard que mercredi, il a interpellé le ministre Justin Tokely. Il n'a pas caché ses intentions en brandissant l'article 207 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette disposition stipule qu' »ll est recornrnandé à tout député d'inforrner en perrnanence et de faire un cornpte-rendu à la fin de chaque session à l'électorat ». « Toute interprétation littérale de cette disposition reste subjective et dépend de celui qui l'interprète », a soulevé le député Siteny Randrianasoloniaiko. « Il convient de rappeler qu'en avril 2018, le compte rendu des 73 députés à la population a été effectué bien avant la session ordinaire de l'Assemblée » a-t-il continué avant de s'interroger si la loi qui était en vigueur en 2018 a subi des modifications. En tout cas, Be Hozatse et ses alliés députés continueront de sillonner la Grande Ile.