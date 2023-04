Madagascar: Basket - Mondial U19 - 18 jours de stage en France pour les Ankoay

Les Ankoay U19 garçons effectueront un stage au centre du club l'Elan Chalon, en France, du 10 au 28 avril prochain. Ce stage entrera dans le cadre de la préparation au Championnat du monde U19 de basket « Fiba World Cup U19 », qui se déroulera du 24 juin au 2 juillet à Debrecen, en Hongrie.

La préparation de l'équipe nationale de basket-ball U19 garçons sur la bonne voie. Les Ankoay de Madagascar de moins de 19 ans garçons partiront pour la France notamment dans la ville de Chalon, ce lundi 10 avril. Le stage aura lieu jusqu'au 28 avril et entre dans la préparation de l'équipe malgache au Championnat du monde de Debrecen, en Hongrie du 24 juin au 2 juillet 2023.

Le président de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB), Jean Michel Ramaroson, a annoncé cette nouvelle hier, lors d'une conférence de presse à Andraharo. Le programme sera chargé pendant ces 18 jours pour les Ankoay. « L'équipe nationale malgache suivra des exercices visant à développer les techniques de jeu. Cinq matches amicaux avec des différents clubs et sélection en France sont également prévus. Il s'agit du deuxième regroupement organisé par la FMBB », a noté le président de la FMBB. Les joueurs finiront le stage à Rennes lors des cinq derniers jours.

En effet, la délégation sera composée d'un chef de délégation, de 14 joueurs, de deux coachs, d'un responsable financier, d'un responsable marketing et communication, d'un préparateur physique et d'un responsable administratif et logistique en France. « Après ce stage, les joueurs rejoignent des clubs où ils veulent jouer sans faire de la mutation pour participer au championnat de Madagascar N1A à Majunga. Le but c'est de toujours continuer à s'entraîner et afin que les Ankoay puissent appliquer ce qu'ils ont appris lors du stage », a enchaîné le président de la FMBB. Après cette préparation en France, 12 joueurs seront retenus pour défendre les couleurs malgaches.

L'instance nationale dispose d'un partenaire principal solide qui n'est autre que Telma, partenaire numéro un et primordial du sport malgache en général. Telma continue son soutien à l'Ankoay U19 durant le mondial de Debrecen.

Prêts à en découdre

Pour sa première participation au Championnat du monde U19, l'équipe de Madagascar fait partie des 16 meilleures équipes jeunes du monde. Les Ankoay garçons évolueront dans le groupe B composé des États-Unis, champions du monde en titre, du Liban et de la Slovénie.

« Ce sera une grande opportunité pour les Ankoay de faire preuve de compétence envers les grands clubs du monde, pour donner leur visibilité afin de s'intégrer dans ses grands. Comme le cas de Lovasoa Andriatsarafara et Donovan Rakotonanahary qui sont déjà aux États-Unis pour continuer leur carrière afin de devenir basketteurs professionnels. Leur rôle est aussi de défendre l'honneur de la Grande Iles », a continué Jean Michel Ramaroson.

Les Ankoay de Madagascar sont confiants. Battre les États-Unis est possible. « L'équipe des Etats-Unis est forte en jeu individuel. Il est possible de vaincre ce champion en titre si on pratique bien le jeu collectif qui nous a amené à ce stade. Plus nous unissons nos forces, plus il y aura suffisamment de possibilités et d'espoir pour l'équipe malgache », a confié Lovasoa, capitaine de l'Ankoay.

Selon Aimé Randria alias coach Mémé, tous les 16 pays participants sont des élites, et Madagascar en fait partie. C'est la préparation qui compte. A travers cette compétition, la Grande Ile sera reconnue et on est prêt à en découdre. La dernière préparation sera en début du mois de juin en Serbie avant de partir pour Debrecen pour le Championnat du monde. Il s'agit d'un tournoi entre les sept équipes participantes à savoir l'Argentine, la Turquie, la France, la Corée du Sud, l'Égypte, le Liban et Madagascar. La direction technique nationale prendra en charge les joueurs qui pourraient former l'équipe nationale.