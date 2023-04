Angola: L'Angola et Cuba ouvrent un nouveau cycle de coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et Cuba ont mis à jour les conventions, accords et mémorandums d'accord sectoriels, dans le cadre de la XVe session de la Commission intergouvernementale de coopération économique et technico-scientifique, tenue du 6 au 7 avril, à La Havane.

Suite aux réunions techniques, deux nouveaux protocoles d'accord importants ont été conclus et signés dans le cadre de la coopération bilatérale, qui ciblait spécifiquement les secteurs de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi que de la jeunesse et des sports.

En outre, les parties ont indiqué les moyens de rationaliser la mise en oeuvre des accords, conventions et mémorandums déjà en vigueur et d'en préparer d'autres dans les domaines les plus variés, notamment les secteurs des Finances, de la Santé et de la Justice.

Des plans d'action et des objectifs ont également été définis pour attirer les investissements étrangers directs dans les deux pays, en vue d'approfondir les relations commerciales sous la surveillance directe de l'AIPEX, du côté angolais, et du PROCUBA, du côté cubain.

Le ministre d'État et chef de la Maison du Président de la République, Adão de Almeida, a conduit la délégation angolaise qui a évalué les conditions du renforcement de la coopération bilatérale avec son homologue cubain, dont la délégation était dirigée par le vice-premier ministre, Ricardo Cabrisas Ruz.