Afrique: Sport - La sélection junior remporte la Coupe d'Afrique de judo

Luanda — L'équipe nationale junior de judo a remporté vendredi, à Luanda, la Coupe d'Afrique, avec quatre médailles d'or, 10 d'argent et 15 de bronze.

Les médailles d'or ont été remportées par Eldimira Segunda (- 48 Kg), Domingas Jaime (- 63 Kg), Suzana Quimbambata (- 78 Kg) et Santos Sebastião (- 81 Kg), au pavillon omnisport de Kilamba.

Vânia Quissua (- 48 Kg), Augusto Dala (- 66 Kg), Sónia Lourenço (- 52 Kg), Yola Piedade (- 57 Kg), Cresmila Jaime (- 63 Kg), Josefa João (-70 Kg), Zeferino Gabriel (-73 Kg), Odete Pedro (-78 Kg), José Eduardo (-81 Kg) et Nega Silva (-100 Kg) ont arraché les médailles d'argent.

Par contre, Vânia Gabriel, Maria Segunda (- 48 kg), More Tchihaluca (- 52 kg), Neomia Bundy (- 57 kg), Barros Menezes (- 60 kg), Paula Gaspar (- 63 kg), Cornélio Chimbinba, Célcio Cândido et Carlos Augusto (- 66 Kg), Leonardo Rabacal (- 60 Kg), Carlos Augusto (- 66 Kg), Joana Moundo (- 57 Kg), David Caterca (- 81 Kg), Marta Gabriel (- 70 Kg) et Yunilde Lopes (- 78 Kg) ont remporté les médailles de bronze.

Au classement général, l'Angola a devancé la République démocratique du Congo (RDC), deuxième avec deux médailles d'or et une de bronze et le Sénégal, troisième, avec une d'or et une d'argent.