Egypte: Allocution du Président Al-Sissi lors de la célébration du 75e anniversaire de l'OMS

Au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux

Le Dr. Tedros Adhanom, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé,

C'est un plaisir de participer avec vous aujourd'hui à la célébration du soixante-quinzième anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la Santé.

La célébration de cette année intervient après les épreuves du monde, sous le poids de la pandémie de « Coronavirus », soulignant que la sécurité sanitaire ne sera jamais atteinte par un travail individuel isolé, mais nécessite plutôt un effort collectif coordonné.

Par conséquent, j'appelle les dirigeants du monde entier, à travailler inlassablement pour l'investissement dans le secteur de la santé, étant l'une des priorités les plus importantes au niveau international.

L'histoire montre le bilan de la coopération fructueuse entre l'Égypte et l'OMS. Depuis le milieu du siècle dernier, l'Égypte a eu l'honneur d'accueillir le siège du bureau régional de l'OMS, qui soutient les activités sanitaires, servant plus de cinq cents millions de citoyens, dans vingt-deux pays de la Méditerranée orientale.

Je voudrais également signaler la coopération entre l'Égypte et l'OMS pour éradiquer l'hépatite C en Égypte, dans le cadre de l'initiative « 100 millions de santé », que l'Organisation mondiale de la santé a considérées comme une initiative sans précédent, en ce qui concerne son ampleur, la qualité et la rapidité d'exécution.

De même, l'abri des services de cette initiative pionnière s'est étendu à de nombreux pays africains et asiatiques, afin d'activer le rôle et la responsabilité de l'Égypte envers la communauté internationale.

Ces efforts et d'autres constituent un exemple clair, marquant notre profonde conviction de l'importance de la solidarité sanitaire, ainsi que notre plein attachement à promouvoir, à protéger la santé publique, et à soutenir les principes de l'égalité et de la justice, qui garantissent à toute l'humanité une sécurité sanitaire durable.

Merci infiniment.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.