Afrique: Jeux de la Francophonie - Madagascar débute contre le Congo-Brazzaville

La Grande ile est engagée aux IXe Jeux de la Francophonie. La prochaine édition aura lieu à Kinshasa, du 28 juillet au 6 août.

Come-back vingt-six ans plus tard. Après la dernière participation à domicile en 1997, la Grande ile est engagée la IXe édition des Jeux de la Francophonie qui se tiendra à Kinshasa, capitale de la République démocratique de Congo, du 28 juillet au 6 août. D'ailleurs, Madagascar participe rarement en sport collectif aux Jeux de la Francophonie. Seize pays sont en lice.

À l'issue du tirage au sort effectué le 29 octobre à Kinshasa, Madagascar se retrouve dans le groupe A avec le pays hôte, la RD Congo, le Canada Québec et le Congo-Brazzaville.

Madagascar débutera contre le Congo-Brazzaville le 27 juillet, un jour avant la cérémonie d'ouverture officielle. En deuxième journée, la sélection malgache jouera contre le Canada, le 29 juillet, avant de boucler la phase de poule contre la RD Congo, pays organisateur le 29 juillet.

La poule B est composée de la France, la Tunisie, le Niger et le Burkina Faso. Le groupe C est, quant à lui, formé du Sénégal, du Bénin, du Cameroun et de la Mauritanie. Et celui D est constitué par le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Liban et la Guinée. La direction technique va procéder au test de présélection à partir de ce samedi, du 8 au 15 avril, au Centre technique national à Carion. «Ce n'est pas encore le regroupement, mais plutôt une série de tests. Nous sortirons le 23 avril, la pré-liste de trente joueurs présélectionnés», explique Rado Rasoanaivo, directeur technique national.

Test de présélection

Quatre-vingt-quatorze présélectionnés, détectés durant la coupe des sélections régionales U20 au début de janvier, passeront le test pendant une semaine. Pas encore nommé, l'entraineur national sera connu la semaine prochaine. «Nous avons opté pour une sélection des U20 aux Jeux de la Francophonie, qui sera plus tard revisitée en vue du Cosafa Cup U20 en décembre», précise le premier responsable technique du ballon rond malgache.

En 1997, Madagascar formé par les anciens Scorpions comme Menakely Ruphin ou Christian «Kely» Rakotoarimanana, sous la houlette du coach Jérémie Randriambololona, a été éliminé aux tirs au but par le Congo-Brazzaville à domicile, en demi-finale, puis a perdu face au Cameroun, en match de classement pour la troisième place.

Les Jeux de la Francophonie se déroulent tous les quatre ans. Prévu initialement, du 19 au 28 aout 2022, le comité d'organisation et le gouvernement du pays hôte a décidé le 8 février, de les reporter pour cette année. Neuf disciplines sportives seront au programme de la IXe édition. Outre le football, il y aura le basketball féminin, et sept autres sports individuels à savoir l'athlétisme, le handisport, le judo, les luttes libre et africaine, le tennis de table et le cyclisme sur route.