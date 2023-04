Madagascar: Abus de drogue à Toamasina - Soixante mineurs arrêtés dans un bar

Une cache, lieu de rencontre des filles et garçons toxicomanes, a été découverte, à Toamasina. Le propriétaire et soixante mineurs y ont été interpellés, jeudi soir.

Délinquance et abus de substances psychoactives. Ce fléau touche de plus en plus les jeunes et mineurs dans la ville de Toamasina, entraînant ensuite une criminalité. Jeudi soir, dans le quartier d'Antanamakoa, soixante personnes de moins de 18 ans alcoolisées et droguées se sont faits cueillir dans un bistrot qui est en fait leur cachette.

Consciente des infractions qui pullulent, la gendarmerie a intensifié la patrouille de jour comme de nuit. L'exploitation d'un renseignement s'est soldée par la découverte du bar. Cet endroit a réuni des filles et garçons qui ont fait d'amples libations jusqu'au soir. Ils n'ont que 12 à 17 ans.

Leurs boissons seraient mélangées de drogue dont la consommation répétitive causera bien sûr une dépendance psychique.Les gendarmes ont surpris les enfants en train de boire et fumer. Le bar a tout de suite été fermé provisoirement et son propriétaire embarqué. Il a été placé en garde à vue jusqu'à ce que l'enquête soit terminée et le dossier transféré au parquet du tribunal de première instance local.

Victimes

En attendant leur interrogatoire, les mineurs ont été soumis à un examen médical. Les boissons, paquets de cigarette et divers accessoires confisqués au moment de l'arrestation seront analysés en laboratoire, une expertise scientifique dont l'enquête aura besoin. « Récemment, des garçons ont formé une association de délinquants à Toamasina. La gendarmerie est obligée de prendre ses responsabilités pour connaître la raison et pour redresser la société...

Nous rappelons toujours que la consommation de drogues favorise la recrudescence des actes de banditisme et viols », communique la gendarmerie nationale. Il y a quelques jours, trois filles innocentes ont été victimes d'agression sexuelle commises par « Gool Den Team », un groupe de jeunes violents et armés. Les trois quidams à la tête de cette escouade criminelle ont été capturés. « Pour les parents et voisins, donnez à nos enfants une bonne éducation, surveillez-les pour qu'ils ne s'écartent pas », incite la gendarmerie.