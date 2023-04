Madagascar: Concertation régionale FFKM Mahajanga - Formation et recueil des suggestions vers la fin du mois de mai

Les trente-cinq régions du FFKM tiendront leurs concertations, fin mai. Le but est de poursuivre les actions de l'Observatoire avant la présidentielle.

Durant trois jours, du 29 au 31 mars, les représentants des trente-cinq branches du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (Fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, FFKM) se sont réunies à la Fofikri à Ilafy, à Antananarivo. La prochaine étape en vue de la préparation de la concertation au niveau national, se déroulera dans les trente-cinq régions de la FFKM, vers la fin du mois de mai.

Le pasteur Rivoarisoa Andriamamonjy, président de la FFKM régionale et président synodal de la SP 17 Boina vaovao Mahajanga, a rencontré le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, au début de cette semaine, pour en parler. « La FFKM a établi le Andrimaso ou observatoire en l'an 2000. La continuation des actions déjà réalisées figurera parmi les activités de cette institution chrétienne cette année. L'appel aux citoyens à participer au processus électoral est le but de ces concertations régionales et réunions qui dureront trois jours. Mais également à les inciter à prendre leurs responsabilités. L'objectif vise surtout au bon déroulement de la prochaine élection présidentielle. Aucun débat n'est en vue, mais l'Église sera à l'écoute des souhaits et des suggestions », explique-t-il.

Collecte de souhaits

La concertation régionale organisée à Mahajanga, à la fin du mois de mai, comportera deux parties. Elle débutera par la formation des membres locaux de la FFKM sur le véritable citoyen, sur la sensibilisation de la population à voter dans la légalité et sur l'information sur la loi électorale. Une réunion publique sera ensuite organisée en vue de collecter les suggestions et souhaits des électeurs et des citoyens.

Toutes les données collectées seront ensuite rapportées à la seconde réunion nationale au mois d'aout à Antananarivo. « J'apprécie l'implication de l'Église dans l'éducation de la population dans la région Boeny. L'unique objectif est qu'ils vivent dans la vérité et dans la paix. Je demande également une coopération de sensibilisation contre la diffusion de fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux, car répandre des mensonges et de fausses informations, est un pêché », exhorte le gouverneur.