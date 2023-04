Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Avril 2023

Côte d’Ivoire : Bouaké- Un train de marchandises déraille …

La Sitarail a interrompu, ce samedi 8 avril 2023, la circulation ferroviaire dans la localité de « Gare Kan », précisément dans le département de Bouaké, rapporte un communiqué de ladite société. Cet accident est dû au fait que depuis Bouaké, une locomotive s’est détachée de ses wagons. Ces derniers ont fini leur course à « Gare Kan », non loin de la ville de Bouaké, a constaté des témoins dans la matinée. Selon la Sitarail qui a déployé des équipes techniques sur le terrain, cet accident a entrainé de nombreux dégâts matériels et un blessé dans l’équipe d’escorte. (Source : Fratmat.info)

Mali : Affaire ultimatum du Sg des Nations Unies - Son Porte-parole a apporté un démenti formel

Lors de la ‎‫séance d'information du bureau du Secrétaire Général de l'Onu, le porte-parole du Secrétaire Général de l'Onu, Stéphane Dujarric a démenti l'information publiée par un confrère panafricain faisant état d'un ultimatum que Sg des Nations Unies aurait donné au gouvernement malien sur les conditions de renouvellement du mandat de la Minusma. « Concernant le Mali, nous recevions des questions sur un article publié aujourd'hui dans Africa Intelligence et je peux dire que cet article est totalement inexact. Nous continuons à nous engager de manière constructive avec les États membres et les pays hôtes, et nous ne sommes pas là pour donner des ultimatums comme le dit l'histoire. », a-t-il réagi. (Source : Abamako.com)

Burkina Faso : Pâques 2023- Le message du Capitaine Traoré aux chrétiens du Burkina

Via son compte Twitter, le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré souhaite une bonne célébration de Pâques au peuple Burkinabé, en ces termes : « J'ai une pensée pieuse pour les vaillantes forces combattantes et les Personnes déplacées internes du fait de terrorisme. Que la lumière du Christ ressuscité, visite les cœurs et raffermisse nos liens d'amour et de fraternité pour que règnent la paix, la sécurité, la prospérité pour le grand bonheur de tous les Burkinabè. » (Source : aouaga.com)

Sénégal : Tamba - Un policier vole deux motos gardées au tribunal

Un agent de police en service au commissariat central de Tambacounda a été arrêté. Il lui est reproché, d’après L’Observateur, d’avoir fait main basse sur deux motos scellées appartenant à des individus ayant eu maille à partir avec la justice. L’affaire remonte à la nuit de vendredi dernier, confie le journal, lorsque l’ancien militaire et Agent de sécurité de proximité (Asp) en service au tribunal de grande instance de Tambacounda remarque la disparition des engins. Il informe son supérieur, qui actionne le Parquet. L’enquête sera confiée au commissariat central de Tambacounda où l’agent mis en cause était de service la nuit des faits. D’ailleurs, les motos seront retrouvées entre ses mains

Guinée : Décès - De quoi est décédée l’épouse d’Alpha Condé ?

L’épouse de l’ancien président guinéen, Alpha Condé a tiré sa révérence, ce samedi 8 avril 2023. Hadja Djénè Kaba s’est éteinte à Paris, la capitale de la République françaises. Elle était âgée de 63 ans. La triste nouvelle liée à sa disparition s’est répandue comme une traînée de poudre peu avant 21h, heure de Conakry.Depuis l’annonce du décès de l’ex première dame, les réactions fusent de partout. Le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya salue la mémoire d’une dame de conviction, d’un humanisme débordant qui a toujours œuvré pour l’émancipation de la femme et de la petite enfance. (Source : africaguinee.com)

Tunisie : Coopération avec les institutions de Bretton Woods- Kaïs Saïed s’oppose au Fmi

Le président tunisien Kaïs Saïed a décidé de rejeter les « diktats » du Fonds monétaire international (Fmi), qui conditionne l’octroi d’un prêt à la Tunisie à la mise en place de réformes économiques et à la levée de certaines subventions étatiques. « En ce qui concerne le Fmi, les diktats provenant de l’étranger et qui ne mènent qu’à davantage d’appauvrissement sont inacceptables ». Le président tunisien Kaïs Saïed s’est exprimé à la presse, le vendredi 7 avril en marge d’une cérémonie à Monastir (centre-est) marquant le 23e anniversaire du décès du père de l’indépendance tunisienne Habib Bourguiba. La Tunisie, endettée à environ 80% de son PIB, avait obtenu un accord de principe du FMI à la mi-octobre pour un nouveau prêt de près de 2 milliards de dollars pour l’aider à surmonter la grave crise financière qu’elle traverse. (Source : Tv5)

Tchad: Incidents diplomatiques- L’ambassadeur d'Allemagne a 48 heures pour quitter le pays

Les autorités tchadiennes viennent d’expulser l’ambassadeur d’Allemagne. C’est dans un communiqué très succinct et signé par le porte-parole du gouvernement Aziz Mahamat Saleh que l'expulsion de Jan Christian Gordon Kricke a été notifiée vendredi soir. Cet ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Allemagne a donc 48h pour quitter le Tchad. Cette décision du gouvernement est motivée par l'attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques tels que prescrits par la convention de Vienne », peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. (Source : Rfi)

Rca : Affaires militaires- Touadera a rencontré les éléments des Faca libérés par la Cpc

Le Président de la République, Chef Suprême des Armées, Son Excellence Pr Faustin Archange a rencontré en fin de matinée du 07 Avril, les éléments des Forces Armées Centrafricaines (FACA) qui ont été pris en otage le 14 février dernier par les éléments du groupe armé de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) au village Sikekedi. Ces braves soldats de l’armée nationale ont été libérés le 05 avril puis transférés à Bangui suite aux négociations menées par le Préfet de la Vakaga et le Comité International de la Croix-Rouge (Cicr). Les 19 éléments de Faca étaient en mission commandée dans la Vakaga pour protéger les populations Centrafricaines et leurs biens et lutter contre la criminalité transfrontalière lorsqu'ils ont été pris en otage par la Cpc.Notons que les deux ingénieurs des travaux et ex orages de la Cpc dans la préfecture de la Vakaga étaient aussi présents à cette rencontre. ( Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa