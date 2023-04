Congo-Kinshasa/Sénégal: Lamine Ndiaye retourne sur le banc du TP Mazembe (officiel)

Lamine Ndiaye de retour au Tout Puissant Mazembe. Le technicien sénégalais arrive à Lubumbashi ce vendredi. L'ancien coach des Corbeaux sera accompagné de deux autres techniciens : Alexandre Jurain, lequel possède une forte expérience dans la formation et la promotion des jeunes (notamment un gros background à la tête des académies) et sera son assistant. Mathieu Mansutier complète le trio et se chargera de la préparation physique.

« Les trois techniciens arrivent à Lubumbashi pour finaliser les discussions et très rapidement se mettre au travail après accord entre les parties. Mamadou Lamine Ndiaye n'est plus à présenter. Ce technicien est doté d'un fort leadership et d'une grande connaissance tactique du football. Sa mission sera de rebâtir, c'est-à-dire mettre en place le projet du club visant à être compétitif au plus haut niveau du football continental tout en intégrant progressivement les jeunes talents. Un travail à moyen et long termes », lit-on dans le communiqué du club..

7 avril 2023

Le document explique que Mamadou Lamine Ndiaye a fait un travail absolument remarquable au sein du TP Mazembe lors de son premier passage, obtenant le meilleur résultat dans l'histoire du club : la victoire en Ligue des champions 2010 assortie de sa place de finaliste du Mondial à Abu Dhabi. « Sa connaissance du football de haut niveau, son calme, son sens du dialogue sont très importants pour rebâtir un groupe talentueux avec de fortes personnalités », a indiqué les responsables de la formation congolaise.

L'ancien sélectionneur national du Sénégal avait quitté le navire du Horoya Athlétic Club de Matam, novembre dernier, après avoir remporté le championnat Guinéen en 2019, 2020, 2021 et 2022. Il a notamment conduit la formation guinéenne à disputer une demi-finale de la Coupe de la Confédération en 2020.