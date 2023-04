Nigeria: Naples - Victor Osimhen - « Tout ne fait que débuter pour moi »

Largement en tête du classement des buteurs de Serie A, Victor Osimhen est l'un des meilleurs attaquants du monde actuellement. Dans un long entretien accordé à L'Équipe, il est revenu sur son parcours et son actualité.

En échec lors de son arrivée en Europe, Victor Osimhen a su être patient avant de faire ses preuves à Charleroi, puis Lille. Aujourd'hui, il fait le bonheur du Napoli et l'Europe entière se l'arrache. Pour autant, l'attaquant nigérian de 24 ans estime que ce qui lui arrive aujourd'hui n'est pas une finalité. Et il espère être un modèle pour les plus jeunes, au pays.

Sensationnel lors de la Coupe du monde U17 en 2015 (10 buts en 7 matches, victoire finale du Nigéria), Victor Osimhen était promis à un très brillant avenir. Hélas pour lui, tout ne s'est pas passé comme prévu. Son passage à Wolfsbourg, en Allemagne, aura été compliqué. « Je me retrouvais tout le temps seul dans cette immense maison. C'était... traumatisant », a notamment expliqué le natif de Lagos à nos confrères de L'Équipe. Alors que Zulte-Waregem et le Club Bruges ont été frileux malgré un intérêt, c'est finalement Charleroi qui a décidé de miser sur lui.

L'intéressé est d'ailleurs catégorique : « C'est simple : la renaissance de Victor Osimhen a débuté en Belgique. » Tout en assurant : « J'ai marqué vingt buts et délivré quatre passes décisives. À la trêve, un club italien me voulait déjà... » En 2019, c'est pourtant Lille qui parvient à faire signer l'attaquant au mètre 86 contre une vingtaine de millions d'euros. Dès son arrivée, il avait promis d'inscrire un doublé... et s'est exécuté, sous l'oeil de son coach Christophe Galtier, admiratif. Mais le LOSC est vite devenu trop petit pour lui. C'est alors que le Napoli a surgi.

En 2020, l'écurie de Serie A a déboursé 75 millions d'euros pour s'attacher les services de Victor Osimhen. « Arriver au Napoli revient à changer de monde. Les fans, je n'avais jamais vu ça. (...) Si nous donnons parfois l'impression de voler, nos fans y sont pour beaucoup », a notamment expliqué l'attaquant nigérian. Un attaquant nettement en tête du classement des buteurs de Serie A avec 21 réalisations. Et toujours en course pour réaliser un formidable doublé Championnat - Ligue des champions avec les Napolitains.

En parallèle, Osimhen en a aussi profité pour décrire son profil : « Je suis un attaquant explosif, de profondeur. Mais je suis aussi un attaquant de largeur, quelqu'un qui aime bien passer d'un côté à l'autre, déborder. Je n'aime pas rester dans l'axe, ne jouer qu'à un seul endroit pendant quatre-vingt-dix minutes. » Un profil qui semble beaucoup plaire aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Pour rappel, l'ancien Lillois est actuellement estimé à 100 millions d'euros par les sites spécialisés. Mais l'intéressé l'assure : « Tout ne fait que débuter pour moi. » On en redemande !

Osimhen : » Je dois beaucoup à Gennaro Gattuso car il a travaillé sur ma motivation et l'amélioration de mon estime de soi, mais avec Spalletti ma croissance a été plus importante grâce au travail effectué au fil des mois. » pic.twitter.com/KjXEvkQHxo

-- SSC Napoli France (@NapoliCFrance) April 7, 2023