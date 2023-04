Afrique: Journée mondiale de la sante 2023 - La santé pour tous, au cible de l'Oms

La Journée mondiale de la Santé (Jms) est célébrée chaque année le 7 avril. Elle marque ainsi l'anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1948 et se porte chaque année sur une question de santé publique spécifique.

En plus de se concentrer sur la voie à suivre pour atteindre la Santé pour tous, qui est le thème de cette année, l'OMS célébrera son 75e anniversaire sous le thème « 75 ans d'amélioration de la santé publique ». Au Sénégal, le gouvernement du Sénégal et l'OMS prévoient une série de festivités dont le lancement officiel est prévu le jeudi 13 Avril prochain.

En 1948, les pays du monde se sont réunis et ont fondé l'OMS pour promouvoir la santé, assurer la sécurité dans le monde et servir les personnes vulnérables, afin que chacun, partout, puisse atteindre le meilleur niveau de santé et de bien-être. Le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) commémoré hier, vendredi, à travers la journée de la santé, est l'occasion de revenir sur les succès de santé publique qui ont amélioré la qualité de vie au cours des sept dernières décennies.

Mais aussi d'inciter à l'action pour relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Pour ce 75ème anniversaire, le thème est « La Santé pour Tous ». Pour les acteurs, cet anniversaire est l'occasion de faire le bilan des grandes réalisations de l'OMS depuis sa mise en place le 7 avril 1948 mais aussi, de se projeter sur les mesures adéquates pour répondre aux défis actuels et futurs de la santé des populations du Sénégal et des autres pays du monde.

« Au cours des soixante-quinze ans qui se sont écoulés, des progrès extraordinaires ont été accomplis au niveau mondial dans la protection des populations contre les maladies et la destruction, notamment l'éradication de la variole, la diminution de 99 % de l'incidence de la poliomyélite, les millions de vies sauvées grâce à la vaccination des enfants, la baisse de la mortalité maternelle et l'amélioration de la santé et du bien-être de millions d'autres personnes.

Ces réalisations majeures ont été aussi enregistrées au Sénégal depuis la signature de l'accord de siège en 1962 » a fait remarquer une note de l'Oms. Et de faire savoir qu'au Sénégal:« l'appui de l'OMS a été crucial pour le renforcement des soins de santé primaires, la prévention et la réponse aux épidémies majeures et pour la mise en place de l'assurance maladie universelle, une initiative majeure du gouvernement du Sénégal pour améliorer l'équité d'accès des populations aux soins de santé » a déclaré Vincent Sodjinou, chargé du bureau pays Sénégal.

Au Sénégal, l'incidence de nombreuses maladies a chuté lors des dernières décennies selon les acteurs de la riposte. Ainsi, si on prend l'exemple du paludisme, l'Oms a estimé : « autrefois la première cause de morbidité et de mortalité, est en voie d'élimination dans le nord du pays. Le système sanitaire du pays constitue une référence sous-régionale et l'organisation du système de santé a inspiré et impacté beaucoup d'autres secteurs ».