Guinée: Décès de Djéné Condé (ex première Dame)- La réaction de la classe politique

La triste nouvelle est tombée comme couperet le samedi 08 avril 2023, dans la soirée. L’ex première dame de Guinée, Hadja Djéné Kaba Condé a tiré sa révérence à Paris, en France. Le Rpg arc-en-ciel, parti fondé par Alpha Condé, époux de la défunte, pleure cette disparition subite. Rapporte le site africaguinee.com.

Interrogé le confrère, Saloum Cissé, le secrétaire général du parti a indiqué que c’est une énorme perte pour la Guinée et particulièrement le parti. C’est un homme ému que nous avons eu au bout du fil.

« C’est une perte pour le pays, particulièrement pour sa famille biologique et politique. Parce qu’elle incarnait une valeur morale pour nous. C’est une femme qui a toujours conseillé dans le bon sens. C’est avec une tristesse que nous avons appris la nouvelle », a réagi Saloum Cissé. « On la savait malade », dira le secrétaire général du Rpg arc-en-ciel. Et d’ajouter : « Je sais qu’elle n’était pas bien portante mais je n’avais pas appris qu’elle avait atteint le seuil. Nos condoléances à toute la nation guinéenne. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Dans la vie chacun attend son tour. Que la terre lui légère », a formulé Saloum Cissé.

De son côté, Cellou présente ses condoléances à Alpha Condé. Quelques heures après l’annonce de cette disparition, l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo a réagi. L’ex opposant a présenté ses condoléances au veuf, l’ancien président Alpha Condé. Le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) dit avoir appris la nouvelle avec « tristesse ». « C’est avec tristesse que j’ai appris le décès, ce samedi 8 Avril, de Hadja Djenè Kaba Condé, ancienne Première Dame de la République », a réagi Cellou Dalein Diallo. L’homme politique a ensuite adressé ses condoléances à l’ancien chef de l’Etat. « Je présente mes condoléances à son époux, l’ancien Président Alpha Condé, à sa famille et à tout le peuple de Guinée », a-t-il ajouté, priant pour le repos de l’âme de la défunte. Au sommet de l’Etat, le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya salue la mémoire d’une dame de conviction, d’un humanisme débordant qui a toujours œuvré pour l’émancipation de la femme et de la petite enfance. Pour ses nombreuses actions dans l’humanitaire et pour le soutien à la Femme, elle avait reçu le prix Allafrica leadership Féminin en 2019.

Qui était-elle ?

Bien que certains de ses propos tenus dans le cadre de la campagne pour le troisième mandat d’Alpha Condé aient suscité des controverses, Madame Condé Djénè Kana est décrite par ses proches comme une personne « affable, humble », engagée pour la défense des causes justes. Titulaire d’une maîtrise et d’une licence en communication et sociologie, l’ancienne première dame a travaillé dans plusieurs organisations en France, notamment à l’Agence de coopération culturelle et technique (Actc) à Paris. Alors que la réaction de son époux est attendue, pour l’heure, le programme des obsèques n’est pas encore fixé.

Bamba Moussa