Ile Maurice: NHDC Vétiver - Combien de temps encore les habitants vivront-ils avec la peur au ventre ?

Ils habitent l'allée A et F du nouveau complexe résidentiel de la NHDC, Résidence Vétiver, situé à Gros-Cailloux. Ils ont toujours peur de revivre le même cauchemar éveillé. Lors des dernières averses cette semaine, l'eau s'est encore accumulée. Les habitants racontent.

Solidaires, les résidents de ces deux allées restent toujours en contact et se tiennent au courant en cas de problème. Particulièrement lorsque le temps commence à devenir nuageux. Mardi dernier, c'était encore une fois des appels du voisin pour avertir de l'accumulation d'eau dans la rue. Dans la panique, ceux qui étaient au travail ont dû rentrer plus tôt par peur que l'eau n'entre dans la maison.

Parmi ces habitants angoissés, Micheline L'espar dont le fils était seul à la maison. «J'étais en panique, mardi. Je voulais rentrer au plus vite à la maison. J'ai longuement attendu le bus pour rentrer. S'il avait plu davantage l'eau aurait encore fait des dégâts. Nous ressentons toujours de la peur bien que des travaux soient en cours. Encore ce vendredi, il y a un avertissement de forte pluie. Nous n'avons pas l'esprit tranquille. Il faut qu'il pleuve et qu'il n'ait pas d'accumulation d'eau pour que nous soyons rassurés et que nous nous sentions en sécurité à 100%.»

Fatigué de cette situation, un père de famille qui souhaite garder l'anonymat dit qu'il faut que ce problème soit réglé une bonne fois pour toutes. Ajouté aux dégâts matériels, il relève que les résidents peuvent aussi perdre leur emploi à force de devoir rentrer plus tôt à chaque fois qu'il pleuve. «J'étais au travail et mes enfants étaient à la maison. J'ai dû demander la permission encore une fois pour rentrer. Hormis les enfants, il faut aussi bouger nos effets personnels. Il nous fait être à la maison par précaution.»

Manee Virasamy, veuve, déclare que le cauchemar perdure : odeur nauséabonde des eaux usées et accumulation d'eau. Heureusement, mardi, l'eau s'est accumulée uniquement dans la rue. «Mais comment serait la situation s'il avait continué à pleuvoir ?», demande-t-elle toute angoissée.

Sollicité, Vijay Naraidoo, Chief Operation Officer de la National Housing Development Co. Ltd, indique que les travaux pour régler ce problème d'accumulation d'eau se poursuivent. «Les travaux continuent. Je me rends sur place régulièrement. Et je rencontre les habitants pour les rassurer.»