Algérie: Batna - 32.000 inscrits aux écoles coraniques et Kouteb

BATNA — Les écoles coraniques et Kouteb de la wilaya de Batna sont fréquentés par près de 32.000 étudiants adultes et enfants des deux sexes, selon les services de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs.

L'enseignement coranique conserve sa place dans la société et l'engouement qu'il suscite croît particulièrement durant le Ramadhan et les vacances scolaires notamment au niveau des Kouteb et classes coraniques ouvertes dans les mosquées dont le nombre dépasse 620 dans la wilaya, a déclaré à l'APS le chef du service de la culture islamique et patrimoine de cette direction.

Les écoles coraniques accueillent ainsi 17.559 inscrits dont 12.833 étudiantes et 4.726 étudiants qui apprennent le saint coran et reçoivent des cours en sciences islamiques conformes au programme de la tutelle donnés par des enseignants compétents dont des bénévoles pour la plupart, selon Nadhir Saâda.

Réalisées grâce aux donations de mécènes, ces écoles enseignent le saint coran conformément aux règles de récitation correcte (Tajwid) et accordent des attestations qui permettent à leurs titulaires de rejoindre les instituts nationaux de formation des cadres du secteur des affaires religieuses pour devenir des enseignants du coran, des muezzins ou des chargés (qayyim) des mosquées, a-t-il dit.

L'octroi des autorisations d'encadrer les écoles coraniques est soumis à plusieurs conditions dont celle de la compétence scientifique, tandis que l'autorisation d'enseigner dans les Kouteb et classes des mosquées nécessite de passer devant une commission d'évaluation au niveau de la direction qui vérifie la compétence du candidat.

Ouverture prochaine de deux écoles coraniques pilotes

Pour soutenir l'enseignement coranique et répondre à l'engouement qu'il suscite, il est prévu l'ouverture de deux écoles coraniques pilotes construites avec des donations de mécènes conformément aux normes modernes, dans les communes de Ras Layoune et Ouled Si Slimane, a-t-on révélé.

Ces deux écoles disposent chacune de plusieurs classes, d'un amphithéâtre, de bureaux administratifs, d'une salle des enseignants et de logements d'astreinte, selon le même cadre qui a précisé que l'école de Ras Layoune compte en plus un internat de 50 lits et une cantine pour les étudiants bénéficiant du régime interne.

Depuis le début de l'année, deux écoles coraniques pilotes construites dans un style architectural islamique maghrébin ont été ouvertes dans la ville de Batna, a-t-on ajouté.

La wilaya de Batna compte actuellement 32 écoles coraniques dont certaines dépendent de mosquées, à l'instar de celles des mosquées El Atik, 1er novembre 1954 et Soheib Erroumi.

Il existe également dans cette wilaya un institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et wakfs ouvert dans la commune de Zana Beida en 2013 avec une capacité d'accueil de 120 étudiants, est-il noté.