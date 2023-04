Afrique: Colloque sur les Relations Europe-Afrique à Paris - Esquisse d'un partenariat à visage humain

À l'initiative du journal Le Monde et du site Continent Premier basé en Suisse, un colloque sur le thème « Re-fonder les liens Europe-Afrique » s'est tenu, hier, dans la capitale française.

« Re-fonder les liens Europe-Afrique ». C'est autour de ce thème que le journal Le Monde et le site Continent Premier basé à Genève ont convié d'illustres personnalités, hier, à Paris, pour un colloque. Recevant les nombreux invités, Anne-Cécile Robert du journal Le Monde a souligné qu'il s'agit de poser le débat de manière différente en créant un espace pour parler en toute franchise. À la veille de ses 70 ans, selon elle, le journal Le Monde, qui a donné la parole, pendant des décennies, aux hommes politiques, comme le Président Senghor, a accepté d'être le partenaire de Continent Premier pour cette première rencontre.

Elle a souhaité que les jalons qui vont être posés soient un point de départ. Pour Gorgui Wade Ndoye patron de Continent Premier, cet évènement a eu un impact favorable avec autant d'adhésions. « Nous voulons un monde d'égalité », a-t-il martelé. Dans un message vidéo, le Président du Niger Mohamed Bazoum a estimé que l'Europe doit faire preuve de plus de solidarité envers le Continent. L'Afrique, d'après lui, a besoin d'éduquer ses jeunes pour qu'ils ne soient plus tentés par l'émigration.

Au cours de la table-ronde sur « Dialoguer autrement », Pr Ibrahima Thioub, ancien recteur de l'Ucad, a déclaré que les relations entre l'Europe et l'Afrique ont été, dès le départ, belliqueuses. Il a aussi invité à leur ré-humanisation. Il a rappelé que 12 millions d'Africains ont été exportés vers les Amériques. Sur la fin de l'esclavage, Pr Thioub s'est désolé de cette prise de décision à Vienne, alors qu'il n'y avait aucun Africain à la table. À son avis, pour refonder, il faut réévaluer cinq siècles de domination. Aux chercheurs africains, Pr Thioub a demandé de voir ce qui se passe ailleurs.

La rectrice de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Ramatoulaye Diagne, est revenue sur le mouvement scolaire tenu au Sénégal pour réclamer la révision des programmes considérés obsolètes. Le changement, selon Pr Diagne, n'est pas un rejet. « Aucune nation n'est à l'abri de ce qui se passe ailleurs. Les problèmes de l'Afrique sont ceux du monde et vice-versa », a-t-elle dit non sans souhaiter que des ponts soient établis entre l'Afrique et l'Europe.

Pour le philosophe Souleymane Bachir Diagne, le sujet est d'une extrême urgence. À cet effet, il a insisté sur la direction à prendre et les objectifs à fixer. « Nous avons affaire à une Afrique qui prend conscience d'elle-même, avec une population jeune à former », a-t-il indiqué. Saluant les efforts de la Zone de libre-échange, il a dit que l'Afrique doit construire son propre agenda. Il s'est félicité de la réalisation d'infrastructures qui permettront le maillage du continent.

Quant au Dr Cheikh Tidiane Gadio, député et président de l'Institut panafricain de stratégies, il a participé à la séance sur « La nouvelle géopolitique, une chance pour renouveler la relation Afrique-Europe ». Il est revenu sur « le cas de la Libye attaquée par l'Occident et dont les conséquences ont été subies par des pays du Sahel dont le Mali ». En lieu et place de la refondation, Dr Gadio pense qu'il faut inventer une nouvelle relation. De son point de vue, avec un milliard de jeunes et ses ressources naturelles, l'Afrique doit prendre son destin en main.