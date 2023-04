Afrique: Organisation des CAN 2025 et 2027 - Les pays hôtes désignés d'ici septembre

La Confédération africaine de football (Caf) va désigner en même temps les pays hôtes des Can 2025 et 2027 avant septembre prochain. La décision a été prise en réunion de comité exécutif tenue en visioconférence, mercredi et jeudi derniers.

Du côté de la Caf, c'est maintenant officiel, les noms des pays devant abriter les Can 2025 et 2027 seront connus avant septembre ; une date limite pour la Caf qui n'a cependant pas donné plus de précision quant aux mois, date ou lieu de cette désignation. Il semble même que la désignation ne se ferait pas forcément lors de l'assemblée générale de l'instance continentale fixée en juillet, à Cotonou, au Bénin. Une information qui atténue un peu le suspense qui entoure le choix du pays organisateur, surtout de la Can 2025.

« La Caf annoncera les noms des nations retenues pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année », indique le communiqué. La même source précise que « la Caf a également décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres de la Caf et de leurs gouvernements pour accueillir la compétition ».

Il faut rappeler que trois pays, Maroc, Zambie, Algérie, et le duo Nigeria-Bénin ont postulé pour l'organisation de la Can 2025. La bataille d'opinions surtout entre Marocains et Algériens a fait que l'instance continentale n'est pas arrivée jusqu'ici à se déterminer par rapport au choix à faire.

Et comme l'a suggéré une source dans les coulisses de la Caf, face à ce dilemme, Patrice Motsepe et ses hommes pourraient couper la poire en deux en attribuant l'édition de 2025 à l'un et celle de 2027 à l'autre ; ce qui contribuerait à baisser la tension et éviter ainsi des problèmes diplomatiques. Mais ce scénario serait aussi très improbable puisque le président de la Caf se montrerait plutôt favorable à une alternance entre les différentes zones d'une édition à l'autre.