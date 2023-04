Afrique: Moustapha Mara - « Nous vendons également l'histoire de l'Afrique»

Jeune entrepreneur, le maroquinier sénégalais rencontré par Le Courrier de Kinshasa au Level Up puise dans ses origines pour proposer de la maroquinerie haut de gamme empreinte d'authenticité revisitant les anciennes malles touaregs, les padam portées par les Peuls. Dans cet entretien, Moustapha Mara parle de Maraz, sa marque à vocation panafricaine partie du Sénégal et établie aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2021.

Votre stand est unique, une maroquinerie aux couleurs pastel chaudes estampillées Maraz, pourriez-vous nous en dire plus ?

Je suis Moustapha, je représente Maraz, une marque panafricaine de maroquinerie et de cordonnerie haut de gamme. Nous sommes établis au Sénégal et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous réalisons des articles pour hommes et femmes, notamment des chaussures et des sacs en cuir.

Vos articles sont en véritable cuir, comment les traitez-vous ?

C'est du cuir véritable, nous faisons du tannage végétal et du tannage classique. Nous utilisons les peaux de vachette, veaux, chevreaux et des fois des peaux exotiques.

Qu'offre Maraz d'original dans ce lot d'articles haut de gamme proposés ?

Nous offrons un design assez particulier, de l'authenticité et nous vendons également l'histoire de l'Afrique. Je le dis parce qu'une bonne partie de nos produits est puisée de nos origines, nous revisitons un peu les anciennes malles touaregs, des chaussures mythiques comme les padam qui ont été portées par les Peuls. Nous les reprenons, y apportons du design, de la couleur et surtout du confort.

Vos produits sont haut de gamme, votre clientèle est plutôt select, tout le monde ne peut pas s'offrir ces pièces authentiques qui racontent l'Afrique...

La clientèle se compose de toutes les personnes qui aiment le beau. C'est plus que cela, car nous vendons des articles mais aussi une histoire, nous racontons une histoire et toutes les personnes qui y sont sensibles sont nos clients.

Les articles Maraz sont pour une clientèle mixte, à la fois masculine et féminine ?

Oui, c'est féminin et masculin mais nous proposons aussi beaucoup de produits unisexes.

Quel est votre plus gros succès, le produit phare qui se vend le mieux ?

Nous avons deux produits phares, d'une part, les padam, chaussures mythiques d'Afrique très confortables et très prisées de par leur confort et leur design minimaliste et, de l'autre, le sac touki qui est un sac de voyage inspiré des malles touareg.

Comment est née la marque Maraz et qu'est-ce qui a créé le déclic ?

Le déclic s'est produit avec le fils d'un artiste peintre qui a toujours baigné dans le milieu de l'art, a grandi et a été cadre comptable, puis gestionnaire de projet, aimant l'entrepreneuriat et le beau, qui veut également participer au développement de son pays et de son continent. Pour ce faire, nous nous sommes lancés dans la filière cuir maroquinerie - cordonnerie pour apporter notre pierre à l'édifice.

Quels sont les obstacles de début ?

C'était la main-d'oeuvre, sa formation mais également l'approvisionnement en matière première de qualité et surtout en quantité suffisante. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer, l'entreprise grandit en travaillant avec des fournisseurs un peu partout dans le monde. Une bonne partie de ce problème de début a été réglé.

Les nuances et les couleurs, sur quoi vous basez-vous pour les créer ?

Il y a deux façons de faire. D'une part, il y a le feeling et, de l'autre, la saisonnalité, nous travaillons en fonction d'eux. Pour le feeling, il y a des couleurs qui nous interpellent et nous parlent, c'est ainsi que nous travaillons beaucoup l'orangé, le bleu et le jaune, ce sont des couleurs vives et qui représentent également l'Afrique. Au-delà de cela, il y a la saisonnalité, les couleurs tendances de l'année, nous essayons de nous y conformer, de jouer avec elles.

C'est quoi la tendance du moment en ce qui concerne les sacs ?

La tendance du moment, ce sont des sacs assez structurés avec des couleurs plus ou moins neutres, camaïeu, au niveau des chaussures également c'est cela. Et, en fonction de l'évolution aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, la technologie doming bossing, nous faisons des superpositions sur des sacs. En terme de design, il y a une large gamme.

Proposez-vous également d'autres accessoires de mode, des ceintures... ?

Oui, effectivement, c'est la partie petite maroquinerie avec tout ce qui est ceinture, portefeuille et porte-cartes, pochettes, trousses. Nous faisons tout cela sur des couleurs assez simples et classiques que les gens peuvent porter partout mais toujours minimaliste. Nous y tenons car pour nous, le haut de gamme, le produit de luxe, doit être intemporel.