Maroc: 'Casti Poisson Frais', un exemple éloquent de la convergence entre l'INDH et 'Intelaka'

Fnideq — Le soutien financier apporté par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) aux jeunes porteurs de projets au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq a permis la réalisation, depuis 2019, de 262 projets ambitieux, lprésentés par des jeunes dans le cadre du troisième programme de l'Initiative relatif à l'Amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes.

Les interventions de l'INDH, actuellement en sa 3è phase, au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq, notamment en matière de soutien aux projets d'inclusion économique, accordent une attention particulière à la catégorie des jeunes, que ce soit à travers le renforcement des opportunités d'emploi dans les unités d'économie sociale et solidaire, ou les initiatives d'auto-emploi, en encourageant la création d'entreprises et en renforçant la culture entrepreneuriale.

Parmi les projets pilotes, soutenus par l'INDH, figure la société "Casti Poisson Frais", qui a été créée par trois jeunes ambitieux de la préfecture, en vue de réaliser leur rêve de mettre en place un projet de vente de poisson.

Ce projet, qui a vu le jour grâce à la contribution de l'INDH, est un exemple éloquent de la convergence et la complémentarité entre les programmes de l'Initiative dédiés aux jeunes et le programme intégré d'appui et de financement des entreprises "Intelaka", selon une approche rationnelle et bien étudiée.

Les porteurs de cet ambitieux projet ont obtenu un prêt pour financer les premières dépenses du projet, notamment la fourniture d'un véhicule pour le transport du poisson, et l'aménagement d'une chambre froide, tandis que l'appui financier apporté par l'Initiative a été investi dans la fourniture d'équipements modernes, ce qui leur permettra de proposer un produit qui répond aux attentes des clients, dans le respect des normes de qualité et d'hygiène.

"Après avoir obtenu une licence en économie à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan en 2019, j'ai commencé à réfléchir sérieusement, avec mes partenaires, qui sont en fait mes amis, à la création d'une société pour échapper au chômage et contribuer à la création d'emplois pour les jeunes de la région", a souligné le gérant de la société, Oussama Damoun, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP.

Après avoir déterminé l'idée du projet, ce jeune ambitieux, accompagné de ses partenaires, Abderrahim Masrour et Mohamed Hajjaj Tijani, s'est rendu à la plateforme des initiatives économiques intégrées de Fnideq, qui a été créée dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, afin de renforcer les compétences des jeunes demandeurs d'emploi et d'aider les porteurs de projets à développer leurs idées, réaliser l'étude de faisabilité de leurs projets et de bénéficier de l'accompagnement technique et financier nécessaire.

"Notre projet, après avoir été étudié et approuvé par la commission chargée de l'examen des projets, a été financé à hauteur de 62% par l'INDH, ce qui nous a permis de démarrer notre activité", a-t-il fait savoir, ajoutant :"nous avons également approché le programme Intelaka, qui nous a octroyé un prêt afin d'acheter un véhicule utilitaire pour le transport de poisson, et d'installer une chambre froide dans notre magasin situé au centre-ville de Fnideq.

M. Damoun a assuré que lui est ses partenaires aspirent à étendre leur projet et à ouvrir des magasins à M'diq, Martil et à Tétouan, en vue de créer des opportunités d'emploi au profit des jeunes et de mettre en avant l'importance de bénéficier des mécanismes d'accompagnement et de financement dédiés aux jeunes, soulignant que le travail indépendant peut ouvrir de nouveaux horizons à l'emploi des jeunes.

Pour sa part, le chef de service d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes à la préfecture de M'diq-Fnideq, Al Mnasra Anas, a indiqué que ce projet de poissonnerie moderne, qui a été présenté par des jeunes de Fnideq, entre dans le cadre des projets financés par l'INDH dans sa troisième phase, relevant qu'il s'inscrit dans le sillage du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes".

Le responsable a fait savoir que les porteurs de ce projet ont bénéficié de la formation, d'encadrement et d'accompagnement nécessaires à la création de leur entreprise, relevant que ce projet a nécessité une enveloppe d'environ 160.000 dirhams, à laquelle l'INDH a contribué à hauteur de 100.000 dirhams, tandis que le montant restant a été mobilisé par les associés.

Ce projet, a-t-il enchainé, incarne la convergence et la complémentarité entre les programmes nationaux et locaux d'auto-emploi pour les jeunes.