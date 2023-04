Congo-Brazzaville: Education - Les annuaires statistiques en examen

Les experts de l'Enseignement préscolaire, primaire secondaire et de l'Alphabétisation ainsi les partenaires se sont réunis, le 7 avril, à Brazzaville en atelier national pour valider le document des annuaires statistiques.

La validation des annuaires statistiques de 2018 à 2020 de l'Enseignement préscolaire, primaire secondaire et de l'Alphabétisation s'insère dans le cadre du renforcement institutionnel de renforcement des capacités et du suivi et évaluation. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, qui a expliqué que le document a une importance capitale.

Il nécessite la construction d'un système information statistique performant pour ce sous-secteur de l'enseignement et également l'identification des besoins en outil de pilotage, plus particulièrement les indicateurs qui permettent la formulation des politiques éducatives en terme quantitatif précis et d'évaluer les progrès réalisés, plus particulièrement des objectifs généraux et spécifiques fixés. « Dans le cadre de cette révision, il est impérieux de disposer les données statistiques fiables et actuelles fondées sur les résultats exacts de recensement scolaire de manière à pouvoir mesurer avec précision les progrès réalisés », a déclaré le ministre.

Il a, par ailleurs, souligné que ces annuaires sont produits avec un retard de deux ans. Les données permettront au ministère de maintenir la série chronologique et de calculer les indicateurs utiles à l'actualisation de la stratégie sectorielle de l'éducation. Le coordonnateur du Projet d'appui à l'amélioration du système de base (Praased), Calixte Kolyardo, a rappelé dans son mot de circonstance l'intérêt du système éducatif dont celui de l'éducation de base, appuyé par le Praased, projet financé par la Banque mondiale.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation développée par le gouvernement pour la période 2021 à 2030. Il est l'une des nombreuses traductions manifestes de l'engagement des autorités politiques à l'institution d'un système éducatif performant et efficace au Congo. Notons que cet atelier est organisé après un long processus qui s'est articulé sur plusieurs phases : la formation des agents de collecte, la collecte des données et la production des tableaux statistiques.