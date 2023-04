Cameroun: Carnage à Nanga - Eboko - Six membres d'une même famille froidement assassinés

La tragédie a eu lui à Nanga- Eboko, département de la Haute-Sanaga, dans le Centre du pays. Dans la nuit du 5 au 6 avril 2023, six membres d'une même famille sont égorgés, d'autres, gravement mutilés.

Vanessa Yombi Kamga est l'aînée des victimes du carnage du quartier Nkoldome à Nanga- Eboko. Insoutenable que l'assassinat de tous les occupants d'une maison dans la nuit du 5 au 6 avril 2023.

Les victimes: Vanessa Yombi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses trois enfants : Blaising Motué, Arnauld Talla et Ange Kamdom, tous tués, dans les toilettes. La soeur cadette, Samira Cheguem dont le corps a été découvert sans vie dans l'une des chambres du domicile et Dorcace Waffo, la cousine de Vanessa retrouvée sans vie dans le couloir. Un carnage.

Le jeudi 06 avril, vers 17 heures, les six corps sans vie sont découverts dans un état insoutenable, tous égorgés et certains mutilés. C'est le cas de Vanessa Yombi dont l'un de ses seins et le sexe ont été coupés et déposés sur la table dans le salon. La nuit aidant, c'est par la clôture puis, le plafond que les assassins ont, par effraction, fait irruption dans la maison, alors que les occupants étaient tous endormis.

En fin de journée du mercredi 5 avril, rapportent des témoins, la défunte Vanessa, commerçante de vivre frais au marché de Nanga,- Eboko a bien rangé sa marchandise sur son comptoir, avec pour programme de revenir le lendemain. C'était malheureusement ses dernières heures sur terre. Selon Line Wabo, la soeur aînée de la victime, c'est une amie de Vanessa qui, inquiète du silence de sa copine et de la maisonnée, va alerter le voisinage.

Elle raconte : « La copine est arrivée dans le domicile, la porte principale étant fermée, elle s'est souvenue qu'il y a une porte à l'arrière et a décidé de passer par là. Une fois à l'intérieur, elle va découvrir du sang sur les escaliers. Prise de peur elle est ressortie et a fait appel à un autre voisin avec qui, ils sont venus ensemble s'enquérir de la situation. L'homme va monter les marches et va découvrir que la maison est une scène de crime. Ils feront dont appel a un voisin des services de la police. Celui-ci viendra faire le constat et va à son tour faire appel à ses collègues ».

La ville de Nanga-Eboko et le quartier Nkoldome restent sous le choc. Partie de Yaoundé, une équipe de la police scientifique est venue en renfort au commissariat local dans une enquête coordonnée par le préfet de céans. L'on espère alors mettre le grappin sur les assassins et les commanditaires du carnage d'une famille. Mais déjà, les premiers soupçons pèsent sur l'ex- époux de Vanessa Yombi Kamga. À en croire la mère de la défunte, « l'ex avait déjà promis qu'il va assassiner Vanessa et aller en prison ». Pour cause, apprend-on, « une affaire de partage de biens.

Les résultats des enquêtes sont vivement attendus. Pour l'opinion publique, un tel carnage est inadmissible, et constitue un vrai déni de l'humanité.