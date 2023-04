Cote d'Ivoire: Fin de la 4eme édition du Sietta à Abidjan- Les Ptf lancent une nouvelle initiative portée par l'Ue

Du 06 au 08 Avril 2023, producteurs d’anacarde, acheteurs, transformateurs, équipementiers, banquiers, partenaires techniques financiers et des délégations de hauts niveaux venus des 11pays membres du Conseil international consultatif du cajou, ( Cicc), étaient à Abidjan. Ce dans le cadre de la quatrième édition du Salon international des équipements et des technologies de l’anacarde, (Sietta).

Qui a pris fin le samedi 08 Avril au Palais de la Culture d’Abidjan- Treich-ville. C’est le ministre du Commerce, de l’industrie et de la Promotion des petites et moyennes (Pme), M. Souleymane Diarrassouba en a présidé la cérémonie de clôture. Il a à l’occasion, appelé tous les opérateurs économiques à s’investir dans la transformation de l’anacarde.

« Je lance un appel pressant à l’endroit de l’ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux qui hésitent encore, à franchir le pas vers la transformation de l’anacarde. Des mesures de soutien ont été prises par nos différents Etats pour offrir les meilleures conditions pour la transformation locale de l’anacarde », a rassuré M. Diarrassouba.

Il a rappelé que pour booster l’industrie du cajou en Côte d’Ivoire, le gouvernement a adopté trois mesures importantes dans le cadre du programme de développement de la transformation de l’anacarde.

Il s’agit de l’octroi de subvention à la transformation de l’anacarde aux unités locales de transformation, à travers la signature de 37 conventions entre l’Etat et les opérateurs, un investissement de plus de 107 milliards de francs CFA d’appui pour l’amélioration de la chaine des valeurs, dans le cadre d’un Projet dénommé Projet de promotion de compétitivité de la chaine de valeur de l’Anacarde (Ppca), financé par la Banque mondiale et l’octroi de mesures additionnelles d’incitations fiscales et non-fiscales, aux industries locales, à travers une convention avec l’État.

La mise en œuvre de ces mesures a abouti en 2022 à un taux de transformation de 21,8% de la production nationale de noix brutes, soit un volume de noix brutes transformées de plus de 224 000 tonnes contre 40 383 tonnes de noix brutes en 2016.

Dans la mise en œuvre du projet Ppca, trois zones agro-industrielles sont en cours d’aménagement dont celle de Korhogo, qui est prête à accueillir des unités de transformation de noix de noix de cajou, tandis que celles de Séguéla et de Bondoukou sont réalisées à plus de 70%.

Le gouvernement a également créé un Centre d’innovations et de technologies de l’anacarde (Cita) qui est une usine école dédiée à l’Anacarde pour soutenir le développement de la transformation locale.

D’autres réflexions et actions visant à renforcer davantage ces mesures, et à apporter le soutien requis pour la facilitation des différents investissements et le développement de la transformation de l’anacarde.

Juste avant, le commissaire général du Sietta, le Dr Adama Coulibaly, par ailleurs, Directeur général du Conseil du coton et de l’anacarde a précisé que le salon a enregistré plus de 13.000 participants (exposants et visiteurs) provenant de 18 pays de tous les continents. 22 équipements dont 11 entreprises nationales et 11 internationales ont exposé à ce salon. Par ailleurs, les partenaires techniques financiers ont lancé une nouvelle initiative portée par l’Union européenne et mise en œuvre par le Giz. A noter que plusieurs distinctions ont été décernées au cours de cette cérémonie aux acteurs dont un prix spécial au président de la République, Alassane Ouattara pour sa vision de la transformation de la filière. Cette 4ème édition est placée autour du thème « contribution de l’industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux ».