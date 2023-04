Ile Maurice: Saisie de 446 singes à JinFei - Shafeek Jhummun - «Pourquoi avoir bloqué mon projet après que j'ai payé ?»

Presque un mois après la saisie par les autorités de 446 macaques à JinFei, le directeur de Hammerhead International Ltd a fait servir une mise en demeure au ministère de l'Agro-industrie, réclamant un ordre de la cour pour lui interdire de se débarrasser de ses macaques.

«Je n'ai jamais maltraité ces animaux et je vais le prouver», déclare Shafeek Jhummun, directeur de Hammerhead International Ltd. «C'est un business qui rapporte gros et les gros exportateurs essayent de me mettre des bâtons dans les roues.» Le 17 mars, des officiers du National Parks and Conservation Service et du ministère de l'Agro-industrie ont, lors d'une descente des lieux dans un entrepôt à JinFei, saisi 446 macaques. Une charge provisoire de cruauté envers les animaux a été retenue contre l'homme d'affaires, qui compte bien récupérer ses animaux car il a, dit-il, beaucoup investi dans ce projet. Il a fait servir une mise en demeure au ministère de l'Agro-industrie, cette semaine. Il maintient qu'il va se battre jusqu'au bout pour démontrer que les accusations portées contre lui sont fausses et qu'il est victime d'un complot des gros exportateurs dans ce domaine.

Il fait ressortir qu'en attendant l'approbation de son permis EIA et d'autres formalités pour se positionner et être prêt pour l'exportation lorsque tous les permis requis auront été obtenus, il avait commencé à capturer des macaques sur son nouveau site à Le Val (loué du Rose-Belle Sugar State Board) pour des analyses, des tests et à des fins de formation. Dans ce cadre 446 macaques étaient détenus temporairement à Riche-Terre. «Ces macaques recevaient également des soins médicaux et un traitement spécial. Le site de JinFei était utilisé temporairement dans l'attente de l'achèvement du nouveau site de Le Val.» Le projet d'exportation de macaques devait nécessiter un investissement d'environ Rs 600 millions au cours des quatre prochaines années et il dit avoir déjà investi plus de Rs 50 millions.

Bail à Rs 28 000 par jour

L'homme d'affaires souligne qu'il avait fait sa demande de terrains à bail à Rose-Belle Sugar Estate le 2 mars 2022. Le 9 août 2022, sa demande a été approuvée pour un bail de dix ans. «Le bail commence à Rs 4 M la première année pour arriver jusqu'à Rs 14 M la dernière année. Cela me fait Rs 28 000 par jour. C'est beaucoup. Si j'étais une personne proche du gouvernement, comme certains veulent le faire croire, je n'aurais pas payé autant. Kan monn fini péyé, kifer bizin anpes moi realiz mo prozé.» Shafeek Jhummun indique que sur le site de Le Val, il y a déjà un bâtiment avec une autorisation PER (Rapport environnemental préliminaire) et qu'il n'aurait pas été difficile pour lui d'obtenir un certificat EIA pour l'élevage et l'exportation des macaques.

Leçons sur le bien-être animal

Shafeek Jhummun explique qu'il avait commencé à recevoir davantage de macaques que prévu à Le Val. Tous les singes capturés avaient d'abord été examinés pour détecter des poux ou des blessures et avaient été soignés. «Ces animaux ont été testés pour s'assurer qu'ils n'ont pas la tuberculose et ils ont également reçu du vermifuge. Puisqu'on avait de nombreux macaques qui avaient besoin de soins particuliers, j'ai loué un espace à JinFei pour leurs traitements.» L'homme d'affaires maintient que ses macaques n'étaient pas maltraités et recevaient des soins médicaux dans des cages individuelles. «Je peux démontrer que tous mes animaux sont fit and healthy. Certains ont même dit que ces singes n'avaient pas été nourris pendant des mois, Comment ont-ils pu survivre alors ? Je n'ai jamais maltraité mes animaux. Au contraire, je peux donner des leçons sur l'animal welfare.» Shafeek Jhummun se dit convaincu qu'il s'agit d'un plan et d'une stratégie de ses concurrents pour détruire son projet, dans lequel il a investi des millions de roupies.