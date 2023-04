Algérie: Le siège du CRA de Chlef baptisé au nom de Abdelmadjid Merouani

CHLEF — Le siège du comité de wilaya de Chlef du Croissant rouge algérien (CRA) a été baptisé, dimanche, au nom d'"Abdelmadjid Merouani", en reconnaissance du sacrifice consenti par ce "martyr du bénévolat", décédé le 2 avril courant après avoir été mortellement percuté sur l'autoroute Est-Ouest, alors qu'il servait des plats d'Iftar (rupture du jeûne) aux personnes de passage.

La cérémonie de baptisation a été supervisée par la présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui, en présence du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, du wali de Chlef, Atallah Moulati et des membres du comité de wilaya du CRA.

La baptisation du siège du comité de wilaya au nom d'"Abdelmadjid Merouani" est un signe de "reconnaissance et de gratitude pour le grand sacrifice consenti par cet ambassadeur de l'action humanitaire et son dévouement au service des jeûneurs durant le mois sacré", a indiqué Mme. Hamlaoui, dans une déclaration à la presse.

"Le CRA, qui est la plus ancienne organisation humanitaire en Algérie (1956), a perdu plusieurs de ses membres durant la guerre de libération et de nombreux autres lors d'opérations de secours en Algérie et de par le monde", a relevé Mme Hamlaoui, soulignant que les bénévoles de cette organisation "accomplissent leur devoir à travers le pays en offrant les plus hautes expressions de la solidarité et du bénévolat".

A son tour, le président du Conseil supérieur de la jeunesse a soutenu que "le défunt Merouani à rejoint l'école du Croissant rouge algérien car il avait foi en la valeur du bénévolat. Il a donné sa vie au nom de la cohésion sociale et de la solidarité et il demeurera immortel dans la mémoire de l'Algérie, car il a renforcé les valeurs du bénévolat, de la citoyenneté et de la solidarité", a estimé M. Hidaoui.

La présidente du Croissant rouge algérien et le président du Conseil supérieur de la jeunesse se sont rendus au domicile du défunt Abdelmadjid Merouani, sis à la cité "Sonelgaz" de la commune de Oued Sly (Ouest), pour présenter leurs condoléances aux membres de sa famille. Ils ont, également, présenté une attestation de reconnaissance à sa famille et offert une Omra aux Lieux Saints à ses deux parents.