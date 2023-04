Algérie: Reprise des cours - Belaabed appelle à accompagner les établissements d'enseignement

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a appelé, samedi lors d'une conférence nationale par visioconférence, à accompagner les établissements d'enseignement pour la reprise des cours du troisième trimestre de l'année scolaire 2022-2023, indique un communiqué du ministère.

Présidant une conférence nationale consacrée aux directives et instructions à suivre pour assurer le bon déroulement du troisième trimestre de l'année scolaire 2022-2023, qui débute dimanche pour près de onze (11) millions d'élèves, M. Belaabed a appelé les directeurs de l'éducation et ceux qui travaillent sous leur autorité à "accompagner sur le terrain les établissements d'enseignement par des visites dimanche 9 avril".

Avec le début du troisième trimestre, le ministre a donné plusieurs directives, notamment concernant le test de niveau prévu le 2 mai auquel il accorde, a-t-il dit, un intérêt majeur en termes d'organisation et de déroulement, d'autant qu'il concerne toutes les tranches d'âge à l'échelle nationale.

M.Belaabed a également enjoint au directeur de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance (ONEFD), en coordination avec les directeurs de l'éducation, de mobiliser tous les moyens humains nécessaires à la réussite de ce test "d'importance nationale et d'intérêt général".

Concernant l'examen d'évaluation des acquis des élèves du cycle primaire, le ministre a salué le rôle de tous, en particulier les organisations nationales agréées de parents d'élèves, qui ont grandement contribué à sensibiliser les parents au grand bénéfice de cet examen pour les élèves et pour l'Ecole algérienne.

Il a également mis l'accent sur l'importance des journées d'information et de formation sur le processus d'élaboration des sujets de cet examen et les modalités de son organisation, prévues les 9, 10 et 11 avril et supervisées par des cadres de l'administration centrale, au profit des directeurs de l'Education, des chefs des services chargés des examens et des concours et des inspecteurs de l'enseignement primaire de la langue arabe, selon un calendrier bien défini.

Le ministre a également donné un ensemble d'instructions qui doivent être respectées avec rigueur.

Concernant les examens scolaires nationaux (Brevet d'enseignement moyen et baccalauréat), M. Belaabed a enjoint les directeurs de l'Education d'ajuster toutes les opérations logistiques et techniques, en coordination avec les directeurs de l'Office national des examens et concours (ONEC).

Il a également appelé à faire preuve de vigilance et de précision dans la transmission des notes de l'éducation physique et sportive (EPS) et des cas de dispense aux centres régionaux de collecte, à assurer les conditions nécessaires aux candidats à besoins spécifiques ainsi que le bon déroulement des autres opérations relatives à ces deux examens, dont le bon choix des chefs de centres.

Avec l'approche de la fin de l'année scolaire, le ministre a insisté sur l'impératif de s'enquérir de l'état de la mise en oeuvre des programmes scolaires et de participer activement à la célébration de la Journée du savoir, le 16 avril de chaque année.

Cette journée marque l'anniversaire de la disparition de l'érudit, Cheikh Abdelhamid Ben Badis, symbole de la renaissance algérienne, à travers l'organisation de conférences, la réalisation de reportages vidéos sur des intellectuels ou des savants algériens ainsi que des ateliers scientifiques, intellectuels et artistiques et autres activités qui contribuent à l'ancrage des valeurs spirituelles, morales, culturelles et civilisationnelles chez la génération montante, dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale et des constituants de l'identité nationale.