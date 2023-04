Ile Maurice: Séquestré en Iran - De retour, l'adolescent pas blessé

Un moment riche en émotion, nous confie son père. Le jeune de 17 ans, séquestré en Iran pendant plus d'un mois, a foulé le sol mauricien hier vers 13 heures. Il avait pris l'avion pour Dubaï, vendredi, puis a pris un vol pour Maurice. Ses parents, son frère et son cousin l'attendaient avec impatience à l'aéroport.

«Zordi mo leker fre, mo zanfan divan mwa, il est en bonne santé et il n'est pas blessé», lance le père. L'habitant de Baie-du-Tombeau explique que son fils revient de loin et il a imaginé le pire pendant que les ravisseurs le séquestraient. Ces derniers lui réclamaient une rançon de 100 000 dollars. «Mo pa ti pe dormi ditou. Mo madam ek mwa nou ti aret viv.» Aujourd'hui, ils sont contents et comptent choyer le jeune homme. «Je vais lui préparer un bon riz frit. Il m'a demandé de lui préparer ce plat», ajoute ce père. Ils ne comptent pas bousculer le jeune homme et attendront qu'il s'en remette afin qu'il puisse lui-même se confier à eux. Il ne cesse de remercier l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Ali Bakshi, pour son aide. «Si pa tiena li, pa kone ki ti pou ariv mo zanfan.»

L'adolescent, qui s'était rendu à Dubaï en septembre dernier pour assister à un mariage, avait été séquestré et transporté de force en Iran depuis décembre. En février, le père du jeune homme reçoit un message l'informant que son fils a été kidnappé et qu'il faudra qu'il remette une somme de 900 000 dollars pour la rançon. Mais les ravisseurs devaient cependant ramener la rançon jusqu'à 100 000 dollars. Les parents du jeune homme s'étaient tournés vers Interpol avant de se rendre au Central Criminal Investigation Department. Le ministère des Affaires étrangères avait aussi été alerté ainsi que l'ambassade d'Iran.

Mais le père a voulu prendre les choses en main et avec l'aide de ses proches et amis, il a pu réunir Rs 4,7 millions. Avec de quatre proches, ils ont tenté de s'envoler pour Dubaï, où les ravisseurs leur avaient donné rendez-vous. Mais la Custom Anti-Narcotic Section de la MRA les a interceptés et a saisi l'argent.

C'est au Baloutchistan, une frontière entre l'Iran et le Pakistan, que le portable du mineur avait été localisé par les autorités iraniennes. Elles ont par la suite retrouvé le jeune homme à Zahedan City. Les ravisseurs ont été arrêtés.