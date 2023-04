Algérie: Sonatrach - Signature d'un contrat de fusion-absorption de 'Safir' par 'Sarpi'

ALGER — Un contrat de fusion-absorption de la société "SAFIR Spa" par la société "SARPI Spa", filiales de Sonatrach, visant notamment la mise en synergie des ressources par le regroupement de leurs activités, a été signé, a indiqué dimanche le groupe dans un communiqué.

Le contrat, qui entre dans le cadre de la reconfiguration du portefeuille national de Sonatrach, a été signé jeudi dernier au siège du Holding Sonatrach services parapétroliers (SSPP), en présence du Directeur Corporate Affairs, des Présidents directeurs généraux des Holdings, des filiales et des cadres dirigeants des sociétés concernées, a précisé la même source.

Cette opération de fusion vise essentiellement "la mise en synergie des ressources humaines, financières, matérielles et managériales, par le regroupement des activités des deux sociétés (absorbante et absorbée), l'allocation et l'utilisation rationnelle et optimale des potentiels existants" , a expliqué le communiqué.

Elle vise également "la disposition d'une entreprise d'Engineering, Procurement et Construction (EPC), en regroupant les savoir-faire de +SAFIR Spa+ et +SARPI Spa+, notamment dans le domaine de l'engineering, l'assurance d'une meilleure prise en charge de la réalisation en EPC des projets du Groupe et la saisie de nouvelles opportunités d'affaires, en conséquence de la synergie résultant de cette opération de fusion", a fait savoir le Groupe national des Hydrocarbures.

Lors de cette cérémonie, il a été précisé que cette opération de fusion par absorption "n'aura aucun impact sur les acquis professionnels des employés de la société absorbée +SAFIR Spa+", souligne le communiqué.