Tunisie: Santé et bien-être | Dulcifier la vie, intelligemment !

Le sucre adoucit la vie et apporte du réconfort. Certes, en abuser serait dangereux pour la santé en raison de l'augmentation du risque de diabète. Cependant, consommé avec modération, cet aliment, boudé par les nutritionnistes, les diététiciens et les férus d'alimentation healthy, constitue une source de vitamines, de sels minéraux et d'oligo-éléments. Néanmoins, il convient d'en choisir le meilleur !

Sucre blanc versus roux

Le choix du sucre à ajouter aux breuvages et à utiliser comme ingrédient fondamental aux recettes sucrées se limite chez certains à la couleur ! L'on dit que le sucre roux est plus sain que celui blanc ; une référence fort simpliste, hélas ! En effet, toute la différence réside dans le raffinement du sucre. L'idéal serait d'opter pour celui qui n'a pas fait l'objet de traitement de raffinement, sinon, peu. C'est que plus le sucre subit des transformations dans le but de le raffiner, plus il perd de ses vertus nutritionnelles. La couleur du sucre peut jouer le rôle de trompe-oeil et induire en erreur car de maints sucres roux, présents sur le marché, ne sont autres que du sucre blanc, provenant de la canne à sucre et qui a été coloré pour ressembler à la cassonade. En revanche, 90% du sucre blanc présent sur le marché sont extraits de la betterave et non de la canne à sucre, ce qui réduit nettement leur nocivité.

Encore faut-il connaître les autres types de sucres naturels, que l'on peut utiliser pour obtenir un goût tout aussi doux tout en bénéficiant des apports nutritionnels requis et en minimisant le risque de diabète et de surpoids.

Le sirop d'érable en haut de la liste !

Le meilleur produit substituant au sucre blanc serait, en effet, le sirop d'érable. Il s'agit d'un édulcorant naturel, riche en fer, en magnésium, en potassium et en phosphore. Il contient, aussi, beaucoup d'antioxydants, soit cinq fois plus que le miel, ce qui le classe parmi les produits naturels les plus recommandés pour lutter contre le vieillissement cellulaire ainsi que comme un produit préventif de certaines maladies dont certains cancers, le diabète de type 2, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Recommandé pour ses vertus nutritionnelles, il est également reconnu pour être un allié minceur, étant donné qu'il est moins calorique que les autres sucres ou substituts du sucre. Toutefois, le consommateur doit faire preuve de vigilance et opter pour un sirop d'érable 100% bio, ne contenant pas de sucre raffiné.

Le miel, évidemment !

Après le sirop d'érable, c'est le miel qui bénéficie de l'appréciation quasi unanime des nutritionnistes. Pas très calorique mais très nutritif, le miel contient de la vitamine B, des oligo-éléments, des acides aminés et des sels minéraux. Il contribue à une meilleure assimilation du calcium et du magnésium. Il joue aussi un rôle important dans le bien-être vu qu'il favorise le transit intestinal. Consommé avec modération, le miel permet une bonne calcification des os et des dents chez l'enfant.

Fructose : diététique par excellence !

Le troisième sucre allié-santé est le fructose. C'est le sucre qu'on obtient à partir des fruits et du miel. Nettement plus sucrant que le saccarose ( ou le sucre utilisé dans les produits industrialisés), il est utilisé à des quantités trois fois moindres, ce qui réduit l'apport calorique et aide à garder la ligne. D'autant plus que, contrairement aux autres sucres, le fructose agit comme un sucre lent et non comme un sucre rapide, réduisant la sensation de faim.

Rappelons tout de même que le sucre extrait de la canne à sucre est riche en vitamines et en minéraux. Quant à la cassonade, elle contient des vitamines, du calcium, du magnésium, du phosphore, du fluor, du zinc, du fer et du cuivre.