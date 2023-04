Tunisie: Mode et tendance | Les pantalons à la mode de la saison

Un jean flare, à pattes larges, un pantalon cargo, avec des poches ou un pantalon taille haute large, style palazo... tout est permis cette saison pour rester « in » et dans la tendance... A bien choisir la couleur, la coupe et la forme de votre pièce alliée et être la plus belle des fashinsitas...

Le pantalon est une pièce que l'on retrouve obligatoirement dans tous les dressings féminins. Pièce à l'origine réservée à la gent masculine, elle est devenue, depuis de années, la pièce favorite des femmes, pour son côté pratique et surtout élégant. Dans ce numéro on vous dévoile les meilleurs pantalons à la mode à porter et avec quoi les associer pour être élégante et snob.

Avec l'arrivée des beaux jours et l'approche du printemps, on fait le point sur nos garde-robes : on range nos tenues d'hiver et on les remplace par les pièces adaptées pour la saison, en privilégiant les coloris gais et les matières légères. Pour le pantalon, cette pièce iconique, on l'adopte durant cette saison et on la porte avec style.

On mise sur un bon et classique tailleur, veste et pantalon large, très à la mode depuis l'année dernière mais qui continue à être sur le devant de la scène de la mode, notamment avec le pantalon large et taille haute, que l'on porte avec un body ou un crop top s'il fait chaud et un blazer de la même couleur.

A choisir les couleurs gaies, tel que le bleu clair, couleur très tendance cette saison, le rose fushia pour les audacieuses ou le rose poudré pour celles qui veulent avoir un look plus sage et classe. Côté chaussures, on mise sur les escarpins vernis, à demi talons qui vont à merveille avec la tenue et le look sinon on peut aussi choisir une bonne paire d'espadrilles pour un look sporty-chic, adaptées pour toutes les occasions.

Pour le sac, on a le choix entre un sac à bandoulière avec une anse en métal ou bien un fourre-tout, de grande taille, qui peut contenir tout ce l'on aura besoin pour toute la journée, l'essentiel c'est de bien choisir la couleur et la matière qui vont à merveille avec toute la tenue et le style.

Pour adopter un look super sport et décontracté, on mise sur le pantalon cargo, qui fait son grand retour, cette année, et prend sa place dans les vestiaires et garde-robes. Ce pantalon, destiné à la base à la gent masculine et connu pour sa coupe large et ses poches, a eu un grand succès dans les années 2000 dans les rayons du prêt-à-porter pour femmes. Il fait son come back avec force cette année et s'impose partout...

Porté avec un blazer ou tout simplement un tee shirt, il est pratique et peut être adapté pour toutes les occasions. On le porte avec des baskets montantes et un gros sac fourre-tout pour un look totalement casual et décontracté, sinon on peut l'adopter également pour créer un look chic et élégant en y associant des escarpins et une veste habillée avec, côté couleurs, les dérivés du beige, le blanc cassé mais aussi les autres coloris un peu flashy pour un look très original.

Pour celles qui sont adeptes du style classique mais qui veulent être dans la tendance, elles peuvent miser sur le pantalon en jean, coupe flare et à pattes larges qui peut bien camoufler les défauts, allonger la taille et affiner la silhouette en donnant plus de pep's à notre look si on choisit de le porter avec un joli chemisier et une paire de chaussures à talons.

Le jean large coupe flaire se porte aussi avec un simple body ou pull loose, des baskets ou des espadrilles à motifs et en ajoutant un tote bag pour un total look streestyle, pratique et confortable.

Le pantalon, qu'il soit en jean ou autre matière, à pattes larges, avec des poches... est une pièce phare, cette année, repéré dans les grandes vitrines ou dans les dressings des modeuses et fashinsitas, il est la star de la saison, à porter absolument sans modération cette année pour être au top et sur la pointe de la mode...