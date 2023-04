Tunisie: Environnement - Les scouts tunisiens distribuent 1.500 sacs réutilisables en tissu

Cette initiative soutenue par le ministère de l'Environnement intervient suite à la décision récemment adoptée, interdisant l'utilisation de sacs en plastique à usage unique dans les boulangeries, dans le but de réduire les déchets plastiques et de protéger l'environnement.

Les scouts tunisiens ont distribué 1.500 sacs réutilisables en tissu dans les différentes régions du Grand Tunis, afin d'encourager l'utilisation des sacs respectueux de l'environnement, a fait savoir le ministère de l'Environnement.

Généraliser l'initiative

D'autres lots de sacs en tissu seront distribués dans les autres gouvernorats du pays dans l'objectif de sensibiliser le citoyen aux risques liés à l'utilisation du plastique sur la santé humaine et l'environnement, a indiqué la même source.Cette initiative, soutenue par le ministère de l'Environnement, intervient suite à la décision récemment adoptée par le même département, interdisant l'utilisation de sacs en plastique à usage unique dans les boulangeries, dans le but de réduire les déchets plastiques et de protéger l'environnement. Cette décision est entrée en vigueur à partir du 23 mars 2023, en vertu d'accords de partenariat, signés le 17 du même mois, entre le ministère de l'Environnement, la chambre syndicale des boulangeries relevant de l'Utica et le groupement professionnel des boulangeries modernes (Conect). Elle touche 5.000 boulangeries du pays (dont 3.500 subventionnées et 1.500 modernes), qui proposent environ 10 millions d'unités (de pain) par jour et servent environ 5 millions de sacs en plastique à usage unique par jour. Tous les locaux de commerce qui vendent du pain sont aussi concernés par cette décision et les contrevenants seront sanctionnés par des amendes allant de 100 dinars à 50 mille dinars.

Achat de 20.000 sacs en tissu

Le ministère de l'Environnement avait également lancé, début avril 2023, un avis aux fournisseurs pour l'achat de 20.000 sacs en tissu comportant des messages de sensibilisation pour éviter le gaspillage et la pollution par le plastique, et ce, dans le cadre de ses programmes de lutte contre la pollution, la rationalisation de la consommation des ressources naturelles et la concrétisation des orientations de la stratégie nationale de transition écologique.En effet, l'interdiction des sacs en plastique a été exigée par la loi depuis 2020 en Tunisie, en vertu du décret gouvernemental n° 2020-32 du 16 janvier 2020, fixant les types de sacs en plastique dont la production, l'importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché intérieur, mais sa mise en oeuvre s'est fait attendre depuis.