Ile Maurice: Météo - L'hiver sera chaud...

Avril est un mois de transition vers l'hiver, qui se manifeste vers le 15 mai. Bien que la saison cyclonique soit quasiment finie, il faut s'attendre à des développements nuageux les après-midis à cause des passages de dépressions et d'une interaction entre fronts froids et anticyclones au sud. Notre région va donc demeurer humide et instable. Le mauvais temps de ces derniers jours a été caractérisé par le passage d'une dépression et de nuages actifs venant de l'est, entraînant les fortes averses dans l'après-midi sur l'ouest, le sud-ouest, le nord-ouest et le plateau central.

Ce mauvais temps persistera la semaine prochaine dans l'Ouest et pourrait déborder sur les autres régions. Des nuages actifs pourraient se développer autour de Maurice, créant des conditions météo dégradées entre aujourd'hui et mercredi. Accumulations d'eau, tempêtes électriques et fortes averses par moments sont attendues. Les conditions sont réunies pour une formation cyclonique tardive sous l'influence des alizés mais elles ne dureront pas tout le mois d'avril. Cette dégradation du temps pourrait persister jusqu'à mi-mai durant lequel les épisodes pluvieux seront moins fréquents. Intish Hawoldar, météorologue amateur, prédit ces épisodes pluvieux jusqu'à au 10 mai au moins.

Pour un autre amateur, Vishal Kawal, «c'est déjà l'automne dans l'hémisphère sud et les pays plus au sud (Afrique du Sud, Nouvelle Zélande, Argentine) commencent déjà à en subir les effets. Pour nous, dans les tropiques, l'été perdure et le froid va commencer à s'installer à partir du mois de mai (intersaison).»

Le SIOD (subtropical indian ocean dipole), qui régule la position des hautes pressions au sud de l'océan Indien, s'affaiblit. «Cette situation fait remonter les hautes pressions sur la partie est de l'océan Indien qui va repousser l'humidité vers l'ouest (région Madagascar et Mascareignes). Les pluies sont donc attendues entre dimanche et mercredi pour Maurice et par la suite ce sera au tour de Rodrigues.»

L'océan est en phase neutre, mais devrait passer en phase El Niño en cours d'hiver et l'été prochain. «Mais il est encore trop tôt pour connaître son intensité et ses effets sur notre région pour les mois à venir. Une phase El Niño a pour conséquence d'être humide, en été, pour la région des Mascareignes», soutient Vishal Kawal.

Au niveau climatique, même si les conditions ne sont pas réunies pour le développement d'un cyclone, le Dipôle de l'océan Indien est presque positif et la transition tardera légèrement. Cela signifie aussi que l'hiver sera plus doux avec moins d'anticyclones. Le phénomène El Niño devrait s'activer vers septembre ; donc l'été pourrait être précoce et il fera plus chaud. La température de l'eau sera plus élevée et pourrait provoquer des conditions d'averses orageuses et cycloniques.

Ces trois dernières années, nous avons vécu un épisode La Niña. Cela a refroidi l'eau de mer et apporté un déficit de pluie. Le Dipôle de l'océan Indien sera négatif ou presque neutre, entraînant le passage d'anticyclones venant du sud austral. En attendant, le Winter Outlook prévoit une baisse de température, des anticyclones et fronts froids qui rythmeront les trois à quatre prochains mois.