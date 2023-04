Ile Maurice: Nécrologie - Dan Callikan est décédé à La Réunion

Alors qu'il devait participer à un colloque à l'île de la Réunion, Dan Callikan a été pris d'un malaise et il est décédé. Des démarches sont en cours pour le rapatriement de sa dépouille. Il devait célébrer son 76e anniversaire le 22 avril. Il était connu pour son parcours audiovisuel, ayant été directeur général de la MBC pendant de longues années

Dan Callikan est décrit par tous ceux qui l'ont connu comme très brillant. Élève du collège Royal de Curepipe, il a été lauréat dans les années 60. Il a ensuite fait ses études à la Sorbonne et détient une maîtrise en langue française. Il s'est fait connaître du grand public en 1973, quand il rejoint le Mouvement militant mauricien socialiste progressiste (MMMSP), issu d'une scission du MMM. Un de ses proches collaborateurs a été Dev Virahsawmy, qui le décrit comme le meilleur directeur général que la MBC ait connu. Il se souvient aussi de sa contribution à la langue kreol et se rappelle que Dan Callikan l'avait sollicité pour former des journalistes à écrire et à lire cette langue.

À la fin des années 70, Dan Callikan fait ses premiers pas à la MBC comme journaliste et il gravira vite les échelons pour devenir Assistant Head of News. Après les élections de 1982, Dan Callikan devient directeur du ministère de l'Information. Il effectuera un come-back à la MBC en 1986, en tant que directeur. Trois ans plus tard, il est nommé directeur de la Compagnie Nationale de Transport (CNT). En 2000, il lance le journal La Gazette. Devenu proche de Navin Ramgoolam, il a été son conseiller et directeur général de la MBC de 2009 à 2014.

Trilock Dwarka, qui a travaillé avec lui pendant de longues années à la MBC, le décrit comme une figure inspirante qui était une voix très écoutée et avait une ouverture d'esprit.

Anooj Ramsurrun, l'actuel directeur général de la MBC, le qualifie comme son gourou car c'est lui qui l'a recruté en 1986. «Il était quelqu'un qui donnait toujours de bons conseils et il a conseillé deux Premiers ministres, sir Anerood Jugnauth et Navin Ramgoolam.»

Un fait à signaler. Alors que le MSM a célébré son 40e anniversaire, hier, Dan Callikan est l'un de ceux qui ont beaucoup aidé sir Anerood Jugnauth à créer ce parti et un des spin doctors des élections d'août 1983. Il faisait partie de la fameuse bande des quatre, avec Dev Virahsawmy, Peter Craig et l'ancien commissaire de l'Inde à Maurice, Prem Singh.

L'express présente ses condoléances à son épouse Sadna et à ses deux filles, Shakti et Anjali.