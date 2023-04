Maroc: Feu Khalil Hachimi Idrissi, une des figures les plus marquantes du paysage médiatique et littéraire dans le pays (Témoignages)

Rabat — De tous bords, des personnalités ont unanimement affirmé dimanche que l'écrivain-journaliste, feu Khalil Hachimi Idrissi, Directeur général de la MAP, représente l'une des figures les plus marquantes du paysage médiatique et littéraire dans le pays, évoquant les qualités du disparu et son parcours marqué de professionnalisme, d'abnégation et d'engagement.

Voici les témoignages de responsables et d'acteurs dans les domaines politique, culturel, médiatique et artistique, recueillis en marge des obsèques du défunt qui ont eu lieu ce dimanche au cimetière Chouhada à Rabat :

- Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication :

"Nous perdons aujourd'hui un grand nom de la presse nationale qui a contribué à la promotion de la profession et s'est activé depuis sa nomination en 2011 Directeur général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) à améliorer le rendement de cette agence stratégique. Le défunt était aussi un fervent patriote fier de l'histoire glorieuse du Maroc et très engagé dans son rôle de faire découvrir et promouvoir les acquis du Royaume dans tous les domaines".

- Mustapha Baïtas, ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement :

"La paysage médiatique national vient de perdre un grand homme connu et reconnu pour ses contributions notables dans le domaine de la presse nationale et aussi son parcours marqué par l'engagement et la responsabilité. Avec sa disparition, le pays perd un grand nom de la presse nationale".

- Ahmed Chaouki Benyoub, Délégué interministériel aux Droits de l'Homme :

"Feu Khalil Hachimi Idrissi était un grand journaliste. Je l'ai rencontré au début des années 90 dans un contexte marqué par de grands changements sur les registres de la démocratie, les droits de l'Homme et la suprématie de la loi. Le défunt impressionnait par son style, son esprit et son parcours professionnel. D'une extrême gentillesse, il était toujours au rendez-vous quand il s'agit de soutenir les causes en faveur de l'information et de presse.

- Mustapha El Khlafi, ancien ministre de la Communication :

"Le décès de Khalil Hachimi Idrissi est une grande perte. Le défunt était un fervent patriote agissant toujours en faveur de la grandeur de son pays et des causes nationales, toujours mobilisé et bien déterminé pour plaider en faveur des causes nationales. Durant les 20 années de notre relation, il représentait pour moi une personnalité exceptionnelle et du coup, sa disparition est une immense perte".

- Mohamed Nabil Benabdellah, Secrétaire général du parti du Progrès et du Socialisme (PPS), ancien ministre de la Communication :

"Nous disons aujourd'hui Adieu à un cher frère, un grand ami, un fervent patriote et une grande plume. Dès les premières années de sa jeunesse, feu Khalil Hachimi Idrissi se démarquait par la qualité de ses écrits et ses analyses pertinentes dans le domaine de la presse, contribuant aussi au lancement de nombreux chantiers en faveur de la promotion de la presse nationale et occupant de hautes responsabilités dont la direction générale de l'Agence Marocaine de Presse (MAP).

Le défunt également écrivain et poète, forçait le respect par ses qualités professionnelles et humaines ainsi que sa solide culture et sa passion et connaissance des arts".

- Noureddine Miftah, Président de la Fédération marocaine des éditeurs des journaux (FMEJ) :

"Outre le fait qu'il était un ami intime, feu Khalil Hachimi Idrissi est sans conteste une grande signature et l'un des promoteurs de la presse marocaine moderne. Le défunt était aussi un poète profondément sensible et un éditorialiste hors pair.

Il a réussi grâce à sa forte personnalité et son charisme à lancer de grands projets notamment au sein de l'Agence Marocaine de Presse (MAP) qui se démarque aujourd'hui par la diversité de ses produits au lieu de la seule et unique traditionnelle dépêche auparavant.

Durant toute sa vie, le défunt est resté toujours très attaché au professionnalisme, défendant farouchement l'intégrité territoriale du Royaume et toutes les grandes causes nationales. Malgré sa disparition, il restera toujours parmi nous".

- Younès Moujahid, Président du Conseil National de la Presse (CNP) :

"Je connaissais le défunt à l'époque où il était rédacteur en chef de l'hebdomadaire "Maroc Hebdo International" avant de créer le quotidien "Aujourd'hui le Maroc" et ensuite à sa nomination à la direction générale de la MAP. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble sur plusieurs dossiers lorsqu'il était à la tête de la Fédération marocaine des éditeurs des journaux, principalement au sujet des révisions nécessaires à apporter au Code de la presse et de l'édition.

Le défunt était un grand journaliste doté d'une vaste culture. Sa disparition est une grande perte pour la presse marocaine".

- Seddik Maâninou, Écrivain-journaliste :

"Avec la disparition de notre cher ami Khalil Hachimi Idrissi, la famille de la presse vient de perdre l'un de ses piliers et pionniers. L'Agence Marocaine de Presse perd ainsi un directeur général qui développe son produit pour la mettre au rang des agences internationales de presse.

Le défunt est un intellectuel et un poète connu et reconnu. Il était aussi très apprécié pour son affabilité, son sens du dialogue et son ambition de tirer vers le haut le secteur de la presse, outre ses nobles qualités humaines, ayant été connu pour humilité et sa bonté". Paix à son âme et mes sincères condoléances à ses proches et à l'ensemble du personnel de la MAP".

- Mohamed Abderrahmane Berrada, journaliste, éditeur et ex-PDG de la société de distribution des journaux "Sapress" :

"Feu Khalil Hachimi Idrissi n'était par seulement un journaliste, un écrivain et un éditeur mais aussi un acteur très actif dans le domaine social. Fervent patriote, il est l'un pionniers de la presse et de la créativité au Maroc".

- Abdellatif Bensfia, Directeur de l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC) :

"Feu Khalil Hachimi Idrissi est l'une des figures de la presse nationale, réussissant le challenge de créer un modèle de presse unique, propre à lui, surtout lors de sa direction de l'agence de presse marocaine MAP, institution nationale de presse stratégique et pionnière. Lorsqu'on évoque feu Khalil Hachimi Idrissi, on se rappelle surtout son remarquable professionnalisme, son ouverture, sa générosité et son soutien inlassable aux professionnels et partenaires de presse ainsi qu'aux académiciens".

- Mehdi Qotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées (FNM) :

" Je perds aujourd'hui un ami, quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. J'ai toujours apprécié à la fois sa finesse d'esprit, sa culture immense et sa simplicité. Je vous confie avec émotion qu'à chaque fois que je devais écrire un texte, il prenait toujours le temps de me corriger, c'est l'illustration même de la grandeur des hommes. Aujourd'hui, nous perdons un grand professionnel de la presse".

- Azzedine Hachimi Idrissi : Artiste-peintre et frère du défunt :

"Mon frère était connu et reconnu pour sa noblesse, son courage, sa bonté, l'excellence de ses relations humaines ainsi que son professionnalisme. Sa direction de l'Agence Marocaine de presse a été marquée par de grandes avancées. Le défunt était aussi apprécié pour sa serviabilité, sa générosité et son sens de l'amitié".

- Talaâ Saoud Al Atlassi, écrivain-journaliste :

"Mon amitié avec le défunt remonte aux années 80 et nous avons aussi entretenu des relations dans le cadre journalistique et l'ambition de développer la presse marocaine. La disparition de feu Khalil Hachimi Idrissi, un ami très cher, est une grande perte pour moi, pour le pays et pour la presse nationale, ayant été un acteur très actif à Paris dans un contexte marqué par la libéralisation de la presse audiovisuelle en France. Fort de cette expérience enrichissante, il décide de retourner au pays pour mettre à profit ses connaissances et son savoir-faire.

Le Défunt ne considérait pas seulement la presse comme un métier mais bien plus, une conviction culturelle, politique et stratégique et ce, dans son ambition de prendre part aux efforts déployés en faveur de la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, la démocratie et le développement social.