Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Avril 2023

Guinée : Obsèques de l’ex- Première Dame- La dépouille de l’épouse d’Alpha Condé attendue à Istanbul…

On en sait un peu sur le programme des funérailles de l’épouse de l’ex président Guinéen Alpha Condé, décédée le samedi 8 avril 2023 à Paris. Alpha Condé va se recueillir sur la dépouille de sa femme avant les funérailles prévues à Kankan. Pour ce faire, le corps transitera par la Turquie où vit l’ex chef de l’Etat depuis environs un an. « Le corps transitera par la Turquie pour que le Président Alpha Condé puisse s’incliner devant la mémoire de son épouse », nous a confié Karamo Nabé, Coordinateur Rpg arc-en-ciel Europe.Selon nos informations, l’ex première dame sera inhumée dans sa ville natale à Kankan, mais la date n’a pas encore été fixée. D’après notre source, la dépouille de l’ex première dame, madame Djénè Kaba arrivera à Kankan sans passer par Conakry. Le veuf veut éviter à tout prix que les autorités de la transition se mêlent du programme des obsèques de son épouse. (Source : africaguinée.com)

Mali : Insécurité dans le secteur de la presse- Grosse inquiétude après la disparition d’un journaliste

Depuis soixante-douze heures, le journaliste Aliou Touré n'a pas donné signe de vie.Sa disparition a été signalée dans la soirée du jeudi 6 avril dernier au lendemain d’une conférence de presse qu’il co-animait pour réclamer la libération du polémiste Ras Bath.Ce dernier avait été placé sous mandat de dépôt depuis le 13 mars dernier alors que son procès est prévu à la mi-juin 2023. Le polémiste avait qualifié d’« assassinat » la mort de l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga survenue il y a plus d’un an à Bamako. Directeur de publication d’un journal dénommé « Le Démocrate », Aliou Touré est également animateur dans une radio malienne qui émet depuis Bamako. (Source : Apanews)

Côte d’Ivoire : Augmentation des tarifs data mobile - L’Artci rassure les consommateurs

Depuis le jeudi 06 avril 2023, des informations relayées sur les réseaux sociaux font état d'une diminution du volume internet et par voie de conséquence, d'une augmentation des tarifs data mobile affichés par les opérateurs de téléphonie mobile qui serait consécutive à l'adoption de mesures nouvelles prises par le Régulateur du secteur des Télécommunications/TIC. En effet, dans le souci de remédier à certains problèmes persistants de concurrence sur le marché de détail, l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (Artci) a adopté le 12 janvier 2023, la décision n°2023-0834 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile, et ce, conformément aux dispositions légales et règlementaires. (Source : Fratmat.info)

Benin : Terrorisme- Des dizaines de Burkinabè détenus au Bénin

Émile Zerbo, procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, chargé des dossiers de terrorisme, effectue une visite de travail à Cotonou, ont rapporté des sources judiciaires qui confirment une information de Rfi. Plusieurs dizaines de ressortissants Burkinabé sont détenus au Bénin pour faits de terrorisme, a affirmé un officier de police judiciaire à APA.« La plupart de leurs dossiers ont été renvoyés en instruction par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) après un premier procès devant une chambre correctionnelle. Des sources judiciaires ont fait savoir que le séjour à Cotonou de Émile Zerbo, procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, chargé des dossiers de terrorisme. Selon les mêmes sources, Zerbo a apporté des éléments de réponse aux requêtes béninoises.

Sénégal : Nécrologie- Des leaders politiques évoquent le souvenir d’Ibrahima Sène

Des militants de premier plan du Parti de l’indépendance et du travail (Pit) ont loué, dans des entretiens avec l’Aps, l’envergure du parcours politique, scientifique et syndical d’Ibrahima Sène, le responsable des questions économiques de cette formation de la majorité présidentielle, décédé dimanche à l’âge de 76 ans. Le défunt fut un proche collaborateur d’Amath Dansokho, le leader et fondateur du Pit, jusqu’au décès de ce dernier en août 2019. Comme lui, Ibrahima Sène fut une grande figure de la gauche sénégalaise, qui a pris part à toutes les luttes politiques depuis les années 60. « La mort est vaincue par la vie. Ibrahima Sène, dont nous endurons la disparition, a pleinement et utilement vécu. Sous le sceau d’un communisme ouvert, il a assumé jusqu’au bout la passion égalitaire, en homme libre, heureux et courageux. Repose en paix, frère précieux ! » a témoigné, sur Twitter, le journaliste et philosophe El Hadj Hamidou Kassé, ministre, conseiller du président de la République, Macky Sall. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Insécurité- 44 civils tués dans l’attaque de deux villages

Quarante-quatre civils ont été tués lors de l’attaque de deux villages du nord-est du Burkina Faso, près de la frontière nigérienne, par des «groupes armés terroristes», dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué samedi le gouverneur de la région du Sahel. «Le bilan provisoire de cette attaque ignoble et barbare» qui a visé les villages de Kourakou et Tondobi, «fait état de 44 civils tués et des blessés», détaille le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho. 31 ont été tués à Kourakou et 13 à Tondobi précise-t-il. (Source : aouaga.com)

Tunisie : Immigration clandestine- 20 Migrants subsahariens portés disparus

Nouveau drame en mer Méditerranée. Vingt migrants originaires d’Afrique subsaharienne sont portés disparus après un naufrage vendredi devant les côtes de Tunisie, et 17 autres ont été secourus, a indiqué un porte-parole du tribunal de Sfax, dans le centre-est du pays. Selon des témoignages recueillis par la justice qui a ouvert une enquête, ces 37 migrants étaient « partis du littoral quand leur embarcation a fait naufrage vendredi après-midi » et seuls 17 ont pu être sauvés, a précisé le porte-parole Faouzi Masmoudi. (Source : La relève)

Cameroun : Grand banditisme- Attaques contre des villageois à la frontière nigériane

Il ne s’agit pas du conflit entre séparatistes anglophones et forces gouvernementales camerounaises, mais du débordement de violences inter-communautaires que connaissent depuis des années les États nigérians voisins de Benue et de Taraba. Ces deux États nigérians de la Middle-Belt sont le théâtre de violences chroniques entre éleveurs fulanis et agriculteurs de la communauté Tiv. Et la frontière avec le Cameroun voisin est poreuse. (Source : Sud Quotidien)

Gabon : Organisation des élections générales- La Chine prête à accompagner le Cge

Le mercredi 05 avril 2023 le président du Centre gabonais des élections (Cge) Michel Stéphane Bonda s’est entretenu avec l’ambassadeur de Chine au Gabon Li Jinjin. Occasion pour le diplomate d’exprimer la disponibilité de l’empire du Milieu d’accompagner cette institution, en charge de l’organisation des élections, sur le plan logistique notamment lors des prochaines échéances électorales prévues cette année. Au cours de cette rencontre les deux hommes ont évoqué plusieurs sujets relatifs à la coopération entre le Gabon et la Chine. C’est d’ailleurs dans cette optique que Michel Stéphane Bonda et le diplomate chinois ont abordé l’organisation prochaine des élections générales prévues cette année. Occasion pour l’ambassadeur de Chine au Gabon de dire toute la disponibilité de son pays à accompagner sur le plan logistique l’institution. (Source : alibreville.com)

Une sélection de Bamba Moussa