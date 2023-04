Ile Maurice: Anita Affigadee tuée - Randeer Etowar arrêté, l'argent à l'origine du drame

Depuis plusieurs jours, ses amis le cachaient ; il s'était enfui pour trouver refuge dans des kiosques et dormait en plein air comme un sans domicile fixe. Randeer Etowar était en cavale depuis le meurtre de sa concubine Rambwatee Affigadee, plus connue comme Anita.

Plusieurs unités étaient à sa recherche depuis vendredi. La Criminal Investigation Division de Bel-Air a eu des renseignements qu'il se trouvait dans le sud-est du pays. Tard dans la soirée, samedi, les policiers ont mis la main sur lui et l'ont arrêté à Bambous-Virieux.

Randeer Etowar est soupçonné du meurtre de Rambwatee Affigadee, 56 ans, dont le corps a été retrouvé le vendredi 7 avril. La victime a été découverte dans une mare de sang à Petit-Chemin, à Bel-Air, où elle habitait. Son corps était en état de décomposition quand la police l'a découvert. Selon l'autopsie, elle avait été tuée trois jours avant.

Le suspect a raconté qu'après ses nombreuses frasques, il avait été rejeté non seulement par son épouse et ses enfants, mais aussi par sa mère. Durant son interrogatoire, il a expliqué qu'une bagarre avait éclaté entre lui et la victime. Il a aussi expliqué qu'il lui avait donné de l'argent car elle ne travaillait pas tous les jours. Du coup, elle avait commencé à contrôler son argent, a-t-il avancé. Il a expliqué que sa concubine était devenue exigeante et l'empêchait de donner de l'argent à son épouse et à ses enfants. Il a ajouté que la victime ne voyait pas cela d'un bon oeil et que les choses s'étaient envenimées dans le couple.