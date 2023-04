Ile Maurice: Politique - Les relations MSM-ML de plus en plus tendues

Le torchon brûle-t-il entre les deux partenaires du gouvernement ? Une situation fébrile depuis la révocation du leader minoritaire semble s'être détériorée, surtout avec les événements des dernières semaines...

Les membres du Muvman Liberater (ML) ont en ras-le-bol ! Il nous revient qu'ils ont fait part de leur agacement à leur leader, Ivan Collendevalloo, face aux «humiliations» que leur partenaire, le Mouvement socialiste militant (MSM), leur fait subir et la façon en «kouyonad» dont le MSM agit envers eux. Deux événements ont fait remonter à la surface ce mécontentement qui était déjà palpable depuis quelque temps.

La révocation d'Ivan Collendavelloo est toujours restée en travers de la gorge de ses partisans, mais l'actuelle politique de deux poids, deux mesures aggrave la situation. «Il y a eu un article dans l'affaire Saint-Louis sur des allégations et dix jours après, Ivan Collendavelloo a été mis hors du Cabinet à cause d'un morceau de papier. Raj Dayal a été sanctionné en quelques heures. Actuellement, il y a des allégations très graves contre un ministre et cela dure depuis trois semaines ; le chef du MSM ne fait rien contre ce ministre. Cela fait trois ans qu'Ivan Collendavelloo a perdu sa place de ministre. Nous commençons à nous poser des questions. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'affaire Saint-Louis. C'est une humiliation à notre égard», déclare un membre du parti.

Ce n'est pas tout. Les deux autres députés du ML au Parlement subiraient également des «humiliations». Zahid Nazurally et Ismael Rawoo ne siègent pas sur le Hadj Committee. Il y a également la tentative de recruter un candidat battu du Parti travailliste aux dernières élections générales dans la circonscription n°10 (Montagne-Blanche-Grande- Rivière-Sud-Est) par des «recruteurs» du MSM avec la bénédiction de leur leader. Ce candidat battu aurait le même profil que Zahid Nazurally, député de cette circonscription.

Même scénario dans le cas d'Ismael Rawoo, élu du n°13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac). Il aurait appris que des candidats potentiels avec le même profil ethnique que lui sillonneraient la région avec la bénédiction de la direction du MSM. L'absence des deux députés au lancement du télédon pour les sinistrés de la Turquie et de la Syrie sur l'esplanade de la mairie de Port-Louis n'est pas passée inaperçue. Au ML, on se demande comment une ancienne ministre du MSM a été invitée à se mettre aux côtés d'Anwar Husnoo et de Fazila Daureeawoo-Jeewa, mais pas les deux élus du ML.

D'ailleurs, ces derniers se sont aussi démarqués cette semaine. Ils n'ont pas participé à la conférence de presse aux côtés d'Anwar Husnoo, de Salim Abbas Mamode et de Fazila Daureeawoo-Jeewa pour défendre le gouvernement après la polémique sur l'iftar au Parlement. Les deux élus du ML n'ont pas voulu participer à cet exercice de communication.

Pour rappel, des députés de l'opposition ont dénoncé que rien n'avait été prévu pour qu'ils rompent le jeûne au Parlement, mardi. Toutefois, Zahid Nazurally a posté deux commentaires sur sa page Facebook. «Respé tou pratik rélizié, li drwa fondamantal dan nou konstitision. Pa alim difé dan nou péi», et dans le deuxième, il a fait un appel au speaker, Sooroojdev Phokeer. «Mo inn fer enn réket ofisiel verbal avek speaker pou konsider enn ti break pou moman iftar... Mo fer enn apel o kalm é respé tou rélizion.» Les deux députés n'étaient pas disponibles pour un commentaire, hier.

Par ailleurs, les «humiliations» ne dateraient pas d'hier. Tout a commencé avec la révocation d'Ivan Collendavelloo. «Aussitôt qu'il a quitté le gouvernement, Ehsan Patel, proche du ML, était ambassadeur à Kuala Lumpur. Il a reçu une lettre dans laquelle il a eu l'ordre de ramasser ses affaires pour rentrer au pays dans les prochaines 24 heures.» Ce membre du ML ajoute que des conseillers MSM à la mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill ont initié un complot pour renverser le maire d'alors, Ken Fong. «Il ne faut pas croire qu'il n'y a eu que les conseillers du Parti mauricien social-démocrate qui ont fait perdre son siège à Ken Fong. Des conseillers du MSM sont allés à la radio pour raconter des histoires sur lui. Je ne pense pas qu'ils auraient agi ainsi sans l'ordre de la direction du MSM», déclare notre source. Sollicité pour un commentaire, hier, Ken Fong a fait comprendre qu'il était indisponible pour toute la journée.

Au ML, ils insistent que c'est grâce à Ivan Collendavelloo, dans la circonscription de Stanley- Rose-Hill, que le MSM a pu affronter la machinerie du Mouvement militant mauricien aux deux dernières élections.