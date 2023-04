Cote d'Ivoire: Six artistes décorent d'une fresque la Pyramide, bâtiment emblématique d'Abidjan

En Côte d'Ivoire, à Abidjan, six artistes européens et ivoiriens réalisent une fresque géante sur la Pyramide, ce bâtiment des années 1970 conçu par l'architecte italien Rinaldo Olivieri et considéré comme une icône du quartier d'affaires du Plateau. Cette performance à ciel ouvert s'intitule « Demain est déjà né ». Elle est organisée à l'occasion des 50 ans de ce bâtiment. C'est une manière pour ses artistes de redonner une seconde vie à cette bâtisse à l'abandon.

Devant l'entrée poussiéreuse de la Pyramide, dans le quartier du Plateau d'Abidjan, Pascal Konan prépare une oeuvre pour mettre en valeur l'âme de ce vieux bâtiment : « Je trouve que c'est un bâtiment intéressant, mythique, chargé émotionnellement d'histoire, et même aussi de présences humaines qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais que moi, j'estime entendre et voir. Travailler avec l'être humain, avec des personnages autour, je pense que ça lui redonne encore une autre vie. »

À quelques mètres de là, d'autres artistes s'activent autour d'un mur d'une soixantaine de mètres de haut. Parmi eux, Antonin Katre, un artiste habitué à travailler sur des façades et qui réalise ici, sa plus grande performance : « Je vais représenter un mélange de photos que j'ai prises, que j'ai redessinées, que j'ai réinterprétées. Donc, ça va être une architecture sur une base de fonds colorés, une sorte de dégradé oranger-ocre, comme un renouveau à travers ma vision et mon prisme de la peinture. »

Pour redonner une seconde vie à la Pyramide, les organisateurs de cet événement ont sélectionné des artistes plasticiens, évoluant notamment dans le street art et ayant une sensibilité pour cette bâtisse. Otto Lemon, le directeur artistique, explique : « On voulait vraiment des artistes qui aient une approche prémoderne. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui était très avant-gardiste et c'est la raison pour laquelle on a appelé l'exposition "Demain est déjà né". Aujourd'hui encore, quand on passe devant, il est tellement atypique par rapport à ce qu'on peut voir partout dans le monde que ça reste encore futuriste. »

Cette performance a aussi une vocation éducative, puisque des enfants ont pu visiter le site et dialoguer avec les artistes.

Ces derniers réalisent cette fresque pendant encore une dizaine de jours. Elle sera visible jusqu'à la réhabilitation de ce site.

