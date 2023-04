Tunisie: Ligue 1 | Play-off - Mise à jour de la 2e journée - EST-USM (1-1) - Parité équitable !

Alors que les Espérantistes menaient au score, les Usémistes, qui n'ont pas perdu espoir, sont parvenus à revenir dans le match grâce au but d'égalisation de Chikhaoui, signé dans la première minute du temps additionnel. Un match nul qui profite à l'Etoile, toujours leader.

Stade olympique Hammadi-Agrebi de Radès. EST et USM font match nul : 1-1. (0-0 à la mi-temps). Buts de Mohamed Ali Ben Romdhane (71') pour l'EST et Haykel Chikhaoui (90'+1). Arbitre central : l'Egyptien Mohamed Maarouf. Arbitre (VAR) : Karim Khémiri

EST : Debchi, Meriah, Tougai, Ben Ali (Bouchniba 46'), Ben Hamida, Coulibaly, Zaddem (Mehri 77'), Bougrine (Arfaoui 61'), El Houni, Badri (Ben Romdhane 46') et Ben Hammouda.

USM : Ben Saïd, Tka, Omrani, Saghraoui, Baccar, Dridi (Aloui 62'), Hrabi (Guesmi 62'), Benny (Mhirsi 72'), Bouzayane, Chikhaoui (Dali 90'+5) et Traoré (Amokrane 72').

Accusant deux points de retard par rapport au leader étoilé, l'EST et l'USM se sont affrontées hier à Radès en match retard comptant pour la 2e journée avec pour objectif de signer une victoire afin d'accaparer la pole position des play-offs.

Il est à noter qu'à l'échauffement d'avant-match, le portier usémiste, Béchir Ben Saïd, s'est blessé, mais a insisté pour jouer le match. Une légère blessure qui n'a d'ailleurs pas influé sur son rendement.

Cela dit, les deux protagonistes ont opté pour l'offensive dès les premières minutes de jeu, mais les tentatives des uns et des autres ont manqué de punch. C'est dû forcément à la prudence mesurée adoptée par les deux coachs qui ont donné des consignes claires pour gagner la bataille du milieu de terrain, histoire de consolider le premier rideau défensif. De plus, la création du surnombre à l'approche de la zone de réparation adverse a privé les attaquants d'espaces, ce qui a réduit considérablement leur marge de manoeuvre, à l'image de la première tentative du match : suite à un corner, Coulibaly reprit de la tête, mais gêné dans sa montée par les défenseurs axiaux, il n'a pu adresser un tir puissant et le portier usémiste de récupérer sans difficulté le ballon (10').

Trois minutes après, la balle tirée sur coup franc direct par Saghraoui a été déviée en corner par Debchi (13'). Et les Usémistes de revenir à la charge six minutes plus tard quand Baccar, d'une pichenette, servit Traoré mais Debchi, plus rapide, lui piqua la balle (19').

Face à des défenses qui ont réussi à bien fermer les espaces, les attaquants ont piétiné dans les 30 derniers mètres, à l'image de Hamdou El Houni qui, après avoir accéléré en pleine surface, a perdu son duel contre les défenseurs axiaux, se faisant piquer sa balle sur la dernière ligne au moment où il s'apprêtait à centrer (32').

Et à vrai dire, les occasions créées par les Monastiriens étaient, certes pas suffisamment dangereuses, mais mieux entreprises que celles des Espérantistes. Des attaquants "Sang et Or" qui ont eu du mal à bien s'exprimer à l'approche de la zone de réparation adverse, empêchés par une défense usémiste solide en jambes et bien en place. Une défense regroupée et créant le surnombre en pleine surface, ce qui a empêché Anis Badri de tirer une frappe cadrée et puissante, puisque sa balle s'est écrasée sur le dos d'Amer Omrani (43'). Et les deux protagonistes de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps sur un nul vierge.

Des changements et des buts...

Conscient de la difficulté de son attaque à créer un véritable danger mais aussi pour calmer les ardeurs des attaquants adverses, le coach "sang et or" a effectué deux changements simultanés à la mi-temps en incorporant Mohamed Ali Ben Romdhane et Raed Bouchniba respectivement à la place d'Anis Badri et Mohamed Ben Ali. Des changements qui ont apporté une plus value à l'animation offensive et les occasions créées par les attaquants espérantistes sont devenues plus nettes et, surtout, plus dangereuses.

A la 59' et suite à une accélération sur la gauche de Hamdou El Houni, la VAR a été consultée après que le doute s'est installé : Omrani touché ou non la balle de la main. Après consultation de la VAR, l'arbitre du match, l'Egyptien Mohamed Maarouf, a accordé un coup franc et non pas un penalty, préférant revenir sur une faute qui a précédé l'action.

Quelques minutes après, un des changements du coach "sang et or" s'est avéré payant : bien bottant un coup franc direct à la limite de la zone des 16 mètres, Mohamed Ali Ben Romdhane logea directement la balle dans les filets d'un Béchir Ben Saïd, impuissant (71').

Un but encaissé qui n'a guère perturbé les plans de l'entraîneur usémiste, Darco Novic, qui continua à gérer son match en opérant de suite des changements dans la perspective de revenir au score. Chose qu'il n'est pas parvenu à faire dans le temps réglementaire.

Et c'est la première minute du temps additionnel qui allait apporter du nouveau. Une action collective qui reflète la détermination des Monastiriens à revenir dans la partie. L'action a commencé par Houssem Tka qui servit Amokrane dont le tir est dégagé par Debchi. Mais ce n'est pas fini. Après un échange de ballon entre Idriss Mhirsi et Zied Aloui et une balle repoussée par la défense, Haykel Chikhaoui reprit avant d'adresser un tir puissant qui laissa Debchi sans voix (90'+1).

Ne baissant pas les bras, les Usémistes sont revenus de loin. Les Espérantistes ont perdu en échange deux points et ce résultat nul n'arrange finalement que les affaires des Etoilés, toujours leaders.