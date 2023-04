Tunisie: Lassâad Jarda sur le marché

Difaâ Hassani d'El Jadida, club de l'élite marocaine, a mis fin à l'engagement du technicien Lassâad Chebbi alias Jarda.

A 61 ans, l'ex-coach de l'USM et de l'ESS, ne poursuivra donc pas en Botola Pro qui en est à sa 22e journée. Vraisemblablement, la résiliation est intervenue pour insuffisance de résultats, vu que Difaâ El Jadida occupe la 12e place du classement et ne compte que cinq unités d'avance sur le premier relégable. Intronisé en juillet, Lassâad Jarda se retrouve donc actuellement sur le marché. Rappelons que l'entraîneur tunisien a, par le passé, exercé en Autriche, au Qatar, en Thaïlande et en Tunisie. Jusque-là, il a veillé sur les destinées de neuf formations professionnelles.

ESHS : la grève des joueurs se poursuit

Les joueurs de l'ES Hammam-Sousse continuent de bouder les entraînements de l'équipe fanion. Raison invoquée, les joueurs de l'Espoir réclament leurs salaires et primes. Troisième jour de grève donc à l'Espoir, et encore heureux que la 5e journée du play-out ne soit prévue que pour les 26 et 27 avril !